Anderson Talisca'dan Beşiktaş derbisi sözleri!

"BEŞİKTAŞ MAÇI ÇOK ÖNEMLİ"

Evet, bizim için çok önemli bir maç. Taraftarlarımızın da bizi muazzam bir şekilde destekleyeceklerine inanıyorum. Tabii ki de hedefimiz için oynadığımız maçları kazanmamız gerekiyor. Maalesef bazı maçlarda kaybetmememiz gereken puanları kaybettik. Ama tabii ki de en iyi şekilde devam etmemiz gerekiyor ki baskı yaratabilelim. Oynayacağımız maçlar zor ama bizler de en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Özellikle de bu arayı çok değerli buluyoruz. Daha güçlü ve komple bir şekilde dönebilmek adına çok iyi çalışıyoruz, sahada en iyisini koymak istiyoruz. Taraftarlarımızdan da bu anlamda destek istiyoruz. Hem kupada hem de ligde aynı çalışma arzusuyla devam etmemiz gerekiyor ki hedeflerimize ulaşabilelim.