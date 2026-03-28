        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Başkent'te kadınlar çetesi! Aşk ve sevgili tuzaklı gasp | Ankara haberleri | Son dakika haberleri

        Başkent'te kadınlar çetesi! Aşk ve sevgili tuzaklı gasp!

        Ankara'da, akıllara durgunluk veren bir kadın çetesi operasyonu gerçekleştirildi. Sosyal medya üzerinden erkeklerle tanışıp "sevgili" rolü yapan kadın çetesi, kurdukları tuzakla mağdurları evlerinde gasp etti. Kadınların "aşk tuzağı", elde edilen güvenlik kamera görüntüleriyle deşifre edildi. Düzenlenen operasyonla 23 şüpheli yakalandı. Soruşturmada 8'i kadın 15 kişi tutuklandı

        Giriş: 28.03.2026 - 12:08 Güncelleme:
        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu ile Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekiplerinin ortak operasyonuyla ‘sahte sevgili” çetesi çökertildi.

        SOSYAL MEDYADA PROFİL AÇIYORLAR

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre çoğunluğunu kadınların oluşturduğu çete, sosyal medya üzerinde açtıkları profil hesaplarıyla harekete geçiyordu.

        SÖZDE SEVGİLİ TUZAĞI

        Kadın çetesi, sosyal medya hesapları üzerinden tuzağa düşürdükleri erkeklerle tanışarak, kısa sürede güven kazanıp “sevgili” rolü yaptı. Daha sonra mağdurlarla evlerde ya da otel odalarında buluşan çete üyeleri, burada planlı şekilde harekete geçti.

        ŞANTAJLA MAĞDURLARI SUSTURDULAR

        Kimisiyle girdikleri ilişkiyi videoya çekerek tehdit etti. Kimisini darp ederek, silahla tehdit edip paralarını aldı. Bununla da yetinmeyen çete üyeleri, mağdurları korkutarak banka hesaplarından para göndermeye zorladı.

        MAĞDURLAR DURUMU GİZLEMEK ZORUNDA KALDI

        Şüphelilerin mağdurları, “Bağırırız, ailene anlatırız, görüntüleri internete yayarız” diyerek tehdit ettikleri öğrenildi. Bu nedenle mağdurların büyük bölümünün yaşadıklarını gizlediği ve polise başvurmadığı ortaya çıktı. Ancak yürütülen teknik takip ve saha çalışmalarıyla çete adım adım deşifre edildi.

        GÜVENLİK KAMERALARI HER ŞEYİ ORTAYA KOYDU

        Soruşturma kapsamında çetenin yöntemine ilişkin çarpıcı güvenlik kamera görüntülerine de ulaşıldı. Görüntülerde, çete üyeleri kadınların mağdurlarla buluşmak için apartmanlara ve otellere giriş yaptığı anlar yer aldı.

        Bazı görüntülerde şüpheli kadınların mağdurları yönlendirdiği ve kısa süre sonra olayların gerçekleştiği değerlendirildi.

        20 AYRI EYLEM TESPİT EDİLDİ

        Polis ekiplerinin yaptığı fiziki ve teknik takip sonucunda, çetenin karıştığı toplam 20 ayrı gasp olayı tespit edildi.

        23 ŞÜPHELİ YAKALANDI 15'İ TUTUKLANDI

        Düzenlenen operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı. Emniyetteki soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’si kadın, toplam 15 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Bugün ne oldu? 27 Mart 2026'nın haberleri: Hürmüz Boğazı kapatıldı, Beyaz Saray'dan gizemli mesajlar, Uşak Belediye Başkanı gözaltında, tapuda avukat zorunluluğu

        HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDIDünyanın gözü Hürmüz Boğazı'nda. İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını duyurdu. "Buradan geçen her gemi sert önlemlerle karşılaşacak" deniliyor açıklamada. Küresel enerji ticaretinin yüzde 20'sinin geçtiği en stratejik deniz geçitlerinden birisi. 25 ve 26 Ma...
