Bahçeli'den Yönter'in istifası açıklaması: Küskünlüğe dayalı değil
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Genel Başkan Yardımcımız İzzet Ulvi bey genel başkanlık görevinden ayrılmıştır. Partimize çok büyük katkıları olmuştur. Fakat İzzet bey, kazandığı doktora unvanını ileriye taşımak için müsaade istemiştir. İstifa küskünlüğe dayalı değildir. MHP'de kırılganlık, küskünlük kavramları bize yabancıdır" dedi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset Okulu'nda açıklamalarda bulundu.
İRAN'A SALDIRILAR
Bahçeli, İran'da rejim değişikliği iddiaları hakkında, "Bir rejim değişikliği olacaksa İsrail’de olmalı" ifadelerini kullandı. Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımız son derece değerli bir yönetim sergilemiştir" diye konuştu.