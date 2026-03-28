        Seda Bakan: Kocam aristokrat bir aileden geliyor, ben ise Gebze'den

        2014 yılında müzisyen Ali Erel ile evlenen Seda Bakan, "Kocam aristokrat bir aileden geliyor. Ben de tam Gebze'nin bağrından kopup geliyorum. 'İki aileyi nasıl buluşturacağız acaba? Olur mu bu iş' derken, oldu. Güzel de oldu" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2026 - 09:57 Güncelleme:
        1

        Ünlü oyuncu Seda Bakan, eşi Ali Erel ile tanışma hikâyesini ve flört ettikleri döneme dair samimi açıklamalarda bulundu. Bakan, ilişkilerinin evlilik yoluna girmesi için verdiği çabadan da esprili bir şekilde bahsetti.

        2

        İki çocuk annesi oyuncu, “Ali ile Erdal Beşikçioğlu’nun tiyatrosunda tanıştık. O bir oyuna müzik yapıyordu, ben de ‘Hayvan Çiftliği’ oyununda oynuyordum. ‘Behzat Ç.’ zamanı tanıştık, arkadaşlarımızla beraber görüşürken bir baktım inanılmaz gülüyorum Ali’ye. Tanıyanlar bilir çok komiktir, çok çılgın espriler yapar. ‘Bu çocuk çok eğlenceli, birazcık beni eğlendirse iyi olur’ derken, bir anda kendimi yüzük seçerken buldum" dedi.

        3

        Ünlü oyuncu, evlilik öncesi Ali Erel’i 'ağına düşürdüğünü' de itiraf etti: 1 sene çıktık. 1 senenin sonunda ‘Behzat Ç.’ biteceği için ben İstanbul’a dönecektim. ‘Ben dönünce bu ilişki gitmez’ dedim, o da ‘nasıl yani saçmalama’ dedi. ‘İstanbul zor bir yer Aliciğim’ falan diyerek, böyle ufak numaralarla çocuğu ağıma düşürdüm.

        4

        "Saba Tümer’le" programına konuk olan Seda Bakan, "Şimdi bana diyor ki; ‘Biz seninle çıkarken sen hiç böyle müzikler dinlemiyordun. Evlendikten sonra müzik zevkin değişti’. Tabii ki numara yaptım. O, R&B ve caz müzik seviyordu, ben de o tarz müzikler dinliyordum. Sonra Demet Akalın açılmaya başladı. Düğün gecesi Serdar Ortaç. Çocuk şok" ifadelerini kullandı.

        5

        O günleri kahkahalar içinde anlatan oyuncu, "Kocam aristokrat bir aileden geliyor. Ben de tam Gebze’nin bağrından kopup geliyorum. ‘İki aileyi nasıl buluşturacağız acaba? Olur mu bu iş’ derken, oldu. Güzel de oldu" diye konuştu.

        #Seda Bakan
        #Ali Erel
