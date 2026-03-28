        Haberler Spor Transfer Lucas Torreira'dan transfer itirafı! "Avrupa'daki son kulübüm" - Futbol Haberleri

        Lucas Torreira'dan transfer itirafı! "Avrupa'daki son kulübüm"

        Galatasaray'da forma giyen ve adı sık sık Boca Juniors ile anılan Lucas Torreira'dan transfer itirafı geldi. Uruguaylı yıldız ayrıca Türkiye'deki hakem yönetimine de sitem gösterdi. İşte o açıklamalar...

        Giriş: 28.03.2026 - 10:07 Güncelleme:
        Galatasaray'da kariyerini sürdüren Lucas Torreira, vatandaşı Guille Parado’nun canlı yayınına konuk oldu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        "HER MAÇ BİZDEN BİRİ ATILIYOR"

        Beşiktaş derbilerindeki kırmızı kartlara tepki gösteren Torreira, "Bir kişi eksik kaldığımızda bazen en iyi savunmayı yapıyoruz. Daha çok kenetleniyoruz. Beşiktaş maçında da oldu. Yine bizden bir kişi atıldı. Zaten son 3 yıldır neredeyse her maç bir kişi atılıyor bizden. Bazen 11’e 11 oynarken bu kadar savunma yapmıyorsun." dedi.

        "DÜNYANIN EN İYİLERİ"

        30 yaşındaki futbolcu en iyi futbolcuları saydı ve "Fede Valverde, Victor Osimhen ve Kylian Mbappe şuan dünyanın en iyi oyuncuları." şeklinde konuştu.

        "AVRUPA'DAKİ SON KULÜBÜM"

        Sarı-kırmızılılardaki geleceğine dair konuşan Uruguaylı orta saha, "Galatasaray'ın Avrupa'daki son kulübüm olacağını düşünüyorum. Başka bir yere gitmek istemiyorum. Kulübe, hocaya büyük bir saygı ve minnet duyuyorum çünkü her zaman bana güvendiler ve arkamda durdular." ifadelerini kullandı.

        Galatasaray'a 2022 yazında imza atan Torreira, 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Uruguaylı yıldızın 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

