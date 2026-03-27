Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig İşte Süper Lig'de transfer olan en pahalı futbolcular! - Futbol Haberleri

        İşte Süper Lig'de transfer olan en pahalı futbolcular!

        Kulüplerin rekor bonservis bedelleri ödeyerek kadrosuna kattığı yıldız isimler, transfer dönemlerine damga vururken performanslarıyla da büyük tartışma yarattı. İşte Türk futbolunda en çok konuşulan o flaş imzalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2026 - 20:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Süper Lig'de her transfer dönemi, takıma dahil edilen futbolcular ve bonservis bedelleri çok konuşulan konular arasında yer aldı.

        2

        Birçok dünya yıldızı ülkemizde top koştururken, performansları da tartışma yarattı.

        3

        İşte Süper Lig'e transfer olan en pahalı futbolcular...

        4

        MOUSSA SOW

        Lille > Fenerbahçe - 10 milyon Euro

        5

        RAUL MEIRELES

        Chelsea > Fenerbahçe - 10 milyon Euro

        6

        YOUNES BELHANDA

        Dinamo Kiev > Galatasaray - 10 milyon Euro

        7

        ERNEST MUÇİ

        Legia Varşova > Beşiktaş - 10 milyon Euro

        8

        MAURO ICARDI

        PSG > Galatasaray - 10 milyon Euro

        9

        SEBASTIAN SZYMANSKI

        Dinamo Moskova > Fenerbahçe - 10.7 milyon Euro

        10

        AL MUSRATI

        Braga > Beşiktaş - 11 milyon Euro

        11

        EDERSON

        Manchester City > Fenerbahçe - 11 milyon Euro

        12

        DIEGO CARLOS

        Aston Villa > Fenerbahçe - 11.47 milyon Euro

        13

        SOFYAN AMRABAT

        Fiorentina > Fenerbahçe - 12 milyon Euro

        14

        BRUMA

        Sporting > Galatasaray - 13 milyon Euro

        15

        EMMANUEL EMENIKE

        Spartak Moskova > Fenerbahçe - 13 milyon Euro

        16

        MBAYE DIAGNE

        Kasımpaşa > Galatasaray - 13 milyon Euro

        17

        DANIEL GUIZA

        Mallorca > Fenerbahçe - 14 milyon Euro

        18

        HYEON-GYU OH

        Genk > Beşiktaş - 14 milyon Euro

        19

        NICOLO ZANIOLO

        Roma > Galatasaray - 15 milyon Euro

        20

        CENGİZ ÜNDER

        Marsilya > Fenerbahçe - 15 milyon Euro

        21

        TAMMY ABRAHAM

        Roma > Beşiktaş - 15 milyon Euro

        22

        GEDSON FERNANDES

        Benfica > Beşiktaş - 16 milyon Euro

        23

        JARDEL

        Porto > Galatasaray - 17.05 milyon Euro

        24

        GABRIEL SARA

        Norwich City > Galatasaray - 18 milyon Euro

        25

        DORGELES NENE

        Salzburg > Fenerbahçe - 18 milyon Euro

        26

        EMMANUEL AGBADOU

        Wolverhampton > Beşiktaş - 18 milyon Euro

        27

        SIDIKI CHERIF*

        Angers > Fenerbahçe - 18 milyon Euro

        28

        YOUSSEF EN-NESYRI

        Sevilla > Fenerbahçe - 19.5 milyon Euro

        29

        KEREM AKTÜRKOĞLU

        Benfica > Fenerbahçe - 22.5 milyon Euro

        30

        ORKUN KÖKÇÜ*

        Benfica > Beşiktaş - 25 milyon Euro

        31

        UĞURCAN ÇAKIR

        Trabzonspor > Galatasaray - 27.5 milyon Euro

        32

        MATTEO GUENDOUZI

        Lazio > Fenerbahçe - 28 milyon Euro

        33

        WILFRIED SINGO

        Monaco > Galatasaray - 30.7 milyon Euro

        34

        VICTOR OSIMHEN

        Napoli > Galatasaray - 75 milyon Euro

        35

        *Orkun Kökçü ve Sidiki Cherif'in transferi 2026 yazında gerçekleşecek.

        Bu listede 10 milyon Euro ve üzerindeki futbolcular derlenmiştir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        G7 ülkelerinden Hürmüz Boğazı çağrısı
        G7 ülkelerinden Hürmüz Boğazı çağrısı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        Arda Güler'in pası gündem yarattı!
        Arda Güler'in pası gündem yarattı!
        Bugün ne oldu? 27 Mart 2026'nın haberleri
        Bugün ne oldu? 27 Mart 2026'nın haberleri
        Okan Buruk tekliflere set çekti!
        Okan Buruk tekliflere set çekti!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Romanya zaferimiz dünya basınında!
        Romanya zaferimiz dünya basınında!
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Cinsel dolandırıcılara tutuklama
        Cinsel dolandırıcılara tutuklama
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        El freni dehşetinde Öykü'nün dedesi de hayatını kaybetti!
        El freni dehşetinde Öykü'nün dedesi de hayatını kaybetti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası