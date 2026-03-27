İşte Süper Lig'de transfer olan en pahalı futbolcular!
Kulüplerin rekor bonservis bedelleri ödeyerek kadrosuna kattığı yıldız isimler, transfer dönemlerine damga vururken performanslarıyla da büyük tartışma yarattı. İşte Türk futbolunda en çok konuşulan o flaş imzalar...
Süper Lig'de her transfer dönemi, takıma dahil edilen futbolcular ve bonservis bedelleri çok konuşulan konular arasında yer aldı.
Birçok dünya yıldızı ülkemizde top koştururken, performansları da tartışma yarattı.
MOUSSA SOW
Lille > Fenerbahçe - 10 milyon Euro
RAUL MEIRELES
Chelsea > Fenerbahçe - 10 milyon Euro
YOUNES BELHANDA
Dinamo Kiev > Galatasaray - 10 milyon Euro
ERNEST MUÇİ
Legia Varşova > Beşiktaş - 10 milyon Euro
MAURO ICARDI
PSG > Galatasaray - 10 milyon Euro
SEBASTIAN SZYMANSKI
Dinamo Moskova > Fenerbahçe - 10.7 milyon Euro
AL MUSRATI
Braga > Beşiktaş - 11 milyon Euro
EDERSON
Manchester City > Fenerbahçe - 11 milyon Euro
DIEGO CARLOS
Aston Villa > Fenerbahçe - 11.47 milyon Euro
SOFYAN AMRABAT
Fiorentina > Fenerbahçe - 12 milyon Euro
BRUMA
Sporting > Galatasaray - 13 milyon Euro
EMMANUEL EMENIKE
Spartak Moskova > Fenerbahçe - 13 milyon Euro
MBAYE DIAGNE
Kasımpaşa > Galatasaray - 13 milyon Euro
DANIEL GUIZA
Mallorca > Fenerbahçe - 14 milyon Euro
HYEON-GYU OH
Genk > Beşiktaş - 14 milyon Euro
NICOLO ZANIOLO
Roma > Galatasaray - 15 milyon Euro
CENGİZ ÜNDER
Marsilya > Fenerbahçe - 15 milyon Euro
TAMMY ABRAHAM
Roma > Beşiktaş - 15 milyon Euro
GEDSON FERNANDES
Benfica > Beşiktaş - 16 milyon Euro
JARDEL
Porto > Galatasaray - 17.05 milyon Euro
GABRIEL SARA
Norwich City > Galatasaray - 18 milyon Euro
DORGELES NENE
Salzburg > Fenerbahçe - 18 milyon Euro
EMMANUEL AGBADOU
Wolverhampton > Beşiktaş - 18 milyon Euro
SIDIKI CHERIF*
Angers > Fenerbahçe - 18 milyon Euro
YOUSSEF EN-NESYRI
Sevilla > Fenerbahçe - 19.5 milyon Euro
KEREM AKTÜRKOĞLU
Benfica > Fenerbahçe - 22.5 milyon Euro
ORKUN KÖKÇÜ*
Benfica > Beşiktaş - 25 milyon Euro
UĞURCAN ÇAKIR
Trabzonspor > Galatasaray - 27.5 milyon Euro
MATTEO GUENDOUZI
Lazio > Fenerbahçe - 28 milyon Euro
WILFRIED SINGO
Monaco > Galatasaray - 30.7 milyon Euro