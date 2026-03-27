Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı, acil bir planlama gerekiyor

Pentagon kaynakları, Washington Post'a ABD ordusunun İran'la dört haftadır süren savaşta 850'den fazla Tomahawk seyir füzesi ateşlediğini; bu hassas silahların bu kadar hızlı tükenmesinin bazı Pentagon yetkililerini endişelendirdiğini ve daha fazla füze temin edilmesinin yolları konusunda kurum içinde tartışmaların başladığını aktardı.

Donanmanın yüzey savaş gemileri ve denizaltılarından fırlatılabilen bu füzeler, 1991'deki Körfez Savaşı'nda ilk kez savaşta kullanıldıklarından beri ABD ordusunun saldırılarının vazgeçilmez bir parçası. Ancak her yıl sadece birkaç yüz adet üretilebiliyor, küresel arzı da sınırlı. Pentagon, olağan bir zaman diliminde envanterinde kaç adet Tomahawk füze bulunduğu bilgisini kamuoyuyla paylaşmıyor.

"Acil bir planlama gerekli"

Tomahawk füzeleri, 1200 kilometreden fazla mesafe kat edebilmeleri ve bu sayede Amerikan pilotlarını sıkı savunmalı hava sahalarına gönderme ihtiyacını azaltmaları nedeniyle büyük önem taşıyor. ABD'li yetkililer, İran Savaşı'nda bunlara yoğun bir şekilde güvenilmesi nedeniyle, Pasifik dahil dünyanın diğer bölgelerinden bazılarının buraya nakledilip nakledilmeyeceği konusunda acil tartışmalar yapılması gerektiğini söylüyor.

Pentagon kullanılan Tomahawk füzelerinin sayısını takip ederken bu tüketim hızının sadece İran’a karşı sürdürülecek bir harekat için değil, gelecekteki askeri operasyonlar açısından da ne anlama geleceğine giderek daha fazla odaklanıyor. Bir yetkili, Orta Doğu'da kalan Tomahawk sayısını "endişe verici derecede düşük" olarak nitelendirirken, bir diğeri ise müdahale edilmezse Pentagon'un Orta Doğu'daki Tomahawk füzesi stoğunun biteceği uyarısında bulundu.

Donanma belgelerine göre füzenin en son versiyonlarının tanesi 3,6 milyon dolara mal oluyor ve üretimi iki yılı bulabiliyor. Bu füzeler geçen yılın savunma bütçesinde sadece 57 adet yer aldı.

"Eldeki toplam füze sayısı 3 bin civarında"

Kullanılan 850’den fazla Tomahawk füzesinin çoğu, Trump yönetiminin İran’daki savaşa verdiği isim olan “Epic Fury Operasyonu”nun ilk günlerinde ateşlendi. Bunların arasında, operasyonun başlarında İran’ın Minab kentindeki bir ilkokulun yakınlarına isabet eden en az bir füze de bulunuyor.

American Enterprise Institute’da kıdemli araştırmacı olan MacKenzie Eaglen, geçen ayın sonlarında “Epic Fury Operasyonu” başlamadan önce Donanma’nın elinde muhtemelen 4 bin ila 4 bin 500 adet Tomahawk füzesi bulunduğunu belirtti. Diğer denizcilik analistleri ise, geçen yıl Trump yönetiminin İran, Yemen ve Nijerya’ya düzenlediği saldırılar da dahil olmak üzere son operasyonlarda bu füzelerin yoğun bir şekilde kullanılması nedeniyle sayının çok daha düşük, belki de 3 bin civarında olabileceğini ifade etti.