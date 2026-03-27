Trabzon'da 19 yaban hayvanı trofesi ele geçirildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, Trabzon Limanı'nda, aralarında aslan, Nil timsahı, dağ zebrası ve su aygırı gibi yaban hayvanı trofelerinin (Avcılık sonucunda elde edilen ve hatıra ya da prestij amacıyla saklanan hayvan parçalarına verilen isim) yer aldığı 19 kargoya el konulduğunu bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yaban hayatı kaçakçılığına müsamaha gösterilmediği belirtildi.
Trabzon Limanı'nda yapılan kontrollerde, Dubai'den Gürcistan'a gönderilmek istenen kargolarda çok sayıda yaban hayvanı trofesi tespit edildiği aktarılan paylaşımda, "Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün ihbarı üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, aslan, Nil timsahı, dağ zebrası ve su aygırı başta olmak üzere, 19 kargoya el koydu" ifadesi kullanıldı.