Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Eşi ve oğlu öldürülen kadın: Çocuğum kaçarken tetiğe bastı | Konya haberleri | Son dakika haberleri

        Eşi ve oğlu öldürülen kadın: Çocuğum kaçarken tetiğe bastı!

        Konya'da, 33 yaşındaki baba Mehmet ile 11 yaşındaki oğlu Servet Efe Koçyiğit'i öldüren 61 yaşındaki Hıdır A. duruşmada, "Çocuğu görseydim, babasını da vurmazdım" dedi. Eşi ve Oğlunu kaybeden anne Emine Koçyiğit ise "Eşim yere yığılmıştı. Hıdır, çocuğumun kaçtığını gördüğü halde ateş etti. Benim gözüme bakarak çocuğuma ve eşime ateş etti" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 13:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'nın Karatay ilçesi, Karaaslan Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde Hıdır A. (61), 25 Ağustos 2025'te husumetlisi Mehmet (33) ve oğlu Servet Efe Koçyiğit'i (11) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.

        KATİLİN EŞİNİN DE OLAYA ETKİSİ VAR

        AA'daki habere göre Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, kocası hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen Mercuhan A.'nın da (64) olaydaki etkisine vurgu yapılmıştı.

        Öldürülen Servet Efe Koçyiğit, 11 yaşındaydı.
        KARI KOCA ÇİFTE CEZA İSTENMİŞTİ

        Hıdır A. için iki kez ağırlaştırılmış müebbet, eşi için ise 40 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, "Hıdır A.'nın asli fail olarak hareket ederken, eşi Mercuhan A'nın ise en başından itibaren eşinin yanında durup, olay sonrası birlikte kaçarak faile cesaret ve manevi destek verip, suç işleme kararını kuvvetlendirdiği, bu yüzden yardım eden sıfatıyla suça iştirakının olduğu anlaşılmıştır" ifadelerine yer verilmişti.

        Öldürülen Mehmet Koçyiğit, 33 yaşındaydı.
        HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

        Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hıdır A. ile tutuksuz sanık Mercuhan A., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dahil olurken, maktullerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        "OLAYDAN ÖNCE KÜFÜR ETTİ" İDDİASI

        Söz verilen Hıdır A, maktul Mehmet'in olaydan önceki gece evine gelip kendisine ve ailesine küfür ettiğini öne sürdü. Olay günü sabah arabasıyla eşiyle bakkala gitmek için evden ayrıldığını anlatan Hıdır A, şunları kaydetti:

        "ÇOCUĞU GÖRSEM BABASINI VURMAZDIM"

        "Küfürleri kendime yediremedim. Eve geri döndüm, silahımı aldım. Mehmet'in evine gittim, evin etrafında dolanmaya başladım. Mehmet'i evin önünde araca binerken görünce kavşaktan konuşmak için döndüm. Mehmet'e ‘Konuşalım.’ dedim. O da küfür etti, silahımı çıkarıp ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Polisler bana, 'Çocuğu görmedin mi?' diye sordu. Çocuğun olduğunu bilmiyordum. Çocuğu görseydim, babasını da vurmazdım."

        KARISI SUÇLAMAYI REDDETTİ

        Diğer sanık Mercuhan A. da olay yerinde olmadığını öne sürerek, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini dile getirdi.

        "ÇOCUĞUM KAÇARKEN ATEŞ ETTİ"

        Maktulün eşi Emine Koçyiğit ise olay günü eşini ve çocuğunu işe gitmek için uğurladığını belirterek, "Araç evimin balkonuna yakın olduğu için aracın kapısının açılma sesini duydum. Silah sesi geldi. Balkondan baktığımda eşim yere yığılmış şekildeydi. Hıdır, çocuğumun kaçtığını gördüğü halde silahla ateş etti. Eşim ve çocuğum yan yanaydı. Hıdır benim gözüme bakarak çocuğuma ve eşime ateş etti. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

        DURUŞMA ERTELENDİ

        Mahkeme heyeti, sanık Hıdır A'nın tutukluluk halinin devamına, eşi Mercuhan A'nın da adli kontrol şartının devamına ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

        #Konya
        #Son dakika haberler
