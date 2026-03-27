İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın arasında olduğu kişilere “Rüşvet”, “İrtikap” ve "İhaleye Fesat Karıştırma" suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Uşak, Ankara ve Kocaeli illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Yalım’ın arasında olduğu 11 kişi gözaltına alındı.

İHALELERİN AİLE FERTLERİNE PAY KARŞILIĞINDA VERİLDİĞİ İDDİASI

Savcılığın açıklamasında; Uşak Belediyesi tarafından şirketlere verilen ihalelerde mükerrer faturalandırma yapılarak oluşan farkın rüşvet olarak alındığı ileri sürüldü.

İhale konusu ile alakalı kurulacak yeni işletmelerde Belediye Başkanı'nın aile fertlerine şirketten ortaklık payı verilmesi istendiği iddia edildi. Bu pay verilmezse aksi halde ihalenin ilgili şirketlere verilmeyeceği yönünde baskı yapıldığı iddia edildi.

"UŞAKSPOR'A YARDIM" ADI ALTINDA RÜŞVET İDDİASI

Belediye başkan yardımcılarının “Uşak Spora yardım” veya “Uşak Spora bağış” adı altında şahsi hesaplarına yüksek miktarlarda para topladıkları, Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın makamına bu bağış paralarının nakit şekilde getirildiği ve makbuz kesilmeden özel kalem müdürüne teslim edilerek zimmete geçirildiği ileri sürüldü. Belediye başkanı, yardımcıları ve belediyedeki üst düzey yöneticilerin geceleri eğlence mekanlarına giderek harcadıkları paraları temsil/ ağırlama giderleri adı altında yemek faturası üzerinden belediye bütçesinden ödedikleri iddia edildi.

“MALLARINI ŞOFÖRÜNE DEVRETTİ”

Özkan Yalım'ın haksız şekilde şekilde elde ettiği mallarına operasyonda el konulabileceği ihtimalini düşünerek üzerine kayıtlı mal varlığının tamamını 2025 yılı içerisinde şoförü olarak çalışan Cihan Aras’a devrettiği ileri sürüldü. Özkan Yalım’ın gönül ilişkisi bulunan A.A isimli kadını da 2024 yılında yüksek maaşlı kadroda belediyede işe aldığı ancak A.A’nın fiilen belediyede çalışmadığı iddia edildi. Ayrıca Yalım’ın kendisine ait olan Yalım Garden Tesislerinde fiilen çalışan personellerin belediye kadrosunda gösterildiği ve sigorta primlerinin belediye üzerinden ödendiği ileri sürüldü

"AVM’Yİ MÜHÜRLEDİ, 65 MİLYON CEZA KESTİ"

Başkan Özkan Yalım'ın iş insanı olan E.A’dan belediyeye 10 adet araç istediği ancak E.A'nın 3 adet araçtan fazla vermeyeceğini söylemesi üzerine aynı hafta E.A'nın sahibi olduğu AVM'nin mevzuata uygun olmadığı iddiasıyla mühürlendiği ve 65 milyon TL para cezası kesildiği de ileri sürüldü. Savcılık operasyon açıklamasında; MASAK raporlarında şüphelilerin hesaplarında kaynağı tespit edilemeyen yüksek tutarlı para hareketlerinin/mal varlığı alımlarının, nakit para yatırma/çekme işlemlerinin, yurtdışı şirketler/şahıslar tarafından gönderilen yüksek tutarlı swift transferlerin bulunduğunu açıkladı. Ayrıca, şüphelilerin finansal işlemlerin hacim ve sıklığı ile mali ve mesleki profili arasında uyumsuzluk bulunduğu belirtilirken, tüm bunların tanık ve müşteki beyanlarından elde edilen teknik ve mali verilerle uyumlu olduğu ileri sürüldü.

GÖZALTINA ALINANLAR

Gözaltına alınanlar arasında; Özkan Yalım (Uşak Belediye Başkanı), Halil Arslan (Uşak Belediye Başkan Yardımcısı), Hüseyin Yaman (Uşak Belediyesi Muhasebe ve Finansman Müdürü), Hasan Doğukan Kurnaz (Uşak Belediyesi Özel Kalem Müdürü), Murat Altınkaya (Uşak Belediyesi Makam Şoförü) ve Cihan Aras (Uşak Belediyesi personeli / TBMM eski danışmanı) bulunuyor.