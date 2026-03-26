MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "NATO makamları tarafından bölgemizde son dönemde meydana gelen gelişmeler kapsamında, 'NATO Irak Misyonu'nun çekilmesi kararlaştırılmıştır. Bu karar doğrultusunda Irak'ın başkenti Bağdat'ta görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin ülkemize tahliyesi başarıyla gerçekleştirilmiştir." denildi
Giriş: 26.03.2026 - 12:03
