Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Donald Trump'ın Hollywood Şöhretler Kaldırımı'ndaki yıldızına protesto

        Donald Trump'ın Hollywood Şöhretler Kaldırımı'ndaki yıldızına protesto

        ABD Başkanı Donald Trump'ın, daha önce defalarca saldırıya uğrayan Hollywood Şöhretler Kaldırımı'ndaki yıldızı, yeniden protesto edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2026 - 09:50 Güncelleme:
        Kaldırımdaki yıldıza protesto

        Hollywood'daki Şöhretler Kaldırımı'nda, ABD Başkanı Donald Trump protestosu gerçekleştirildi. Kaldırımda Trump'a ait yıldıza "pedofil" ve "savaş suçlusu" yazılarının yazıldığı ve yıldızın tahrip edildiği görüldü.

        Protestocular, Trump'ın, hapiste ölen pedofil cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile olan bağlantısına ve İsrail ile işbirliği içinde İran'a saldırı düzenlemesine yönelik tepkilerini, dünyanın en ünlü kaldırımlarından birinde göstermiş oldu.

        Hollywood Şöhretler Kaldırımı, oyuncuların, yönetmenlerin, yapımcıların, müzisyenlerin, tiyatro/müzik gruplarının, kurgusal karakterlerin ve eğlence dünyasında etkili olan isimlerin başarılarının anıtı niteliği taşıyor. Trump'ın, California'daki Hollywood Bulvarı'nın 15 bloğu ve Vine Caddesi'nin üç bloğu boyunca kaldırımlara yerleştirilmiş yıldızlardan birine sahip olma tarihi, 16 Ocak 2007. O yıl, 'The Apprentice' programını sunan Trump, televizyon ekranında oldukça popülerdi.

        DEFALARCA SALDIRIYA UĞRADI

        Trump'ın politikaları nedeniyle, yıldızı sık sık saldırıya uğradı. 2016, 2018 ve 2020 yıllarında balyozla parçalanma, üzerine sprey boya ile semboller çizilme ve çeşitli şekillerde kirletilme gibi pek çok saldırıya maruz kaldı.

        Trump, başkan seçilmesinin ardından yıldızının kaldırılması için en çok talep yapılan ünlülerden biri haline geldi. Batı Hollywood Şehir Meclisi, 2018'de yıldızın kaldırılması için oy birliğiyle karar alsa da, nihai yetki Hollywood Ticaret Odası ve Los Angeles Şehir Konseyi'nde bulunuyor. Ticaret Odası, yıldızların kalıcı olduğunu belirterek kaldırma taleplerini reddetti. Oda, bugüne kadar "tarihi bir doku" olarak gördüğü kaldırımdan hiçbir yıldızı, politik görüşler veya kişisel davranışlar nedeniyle kaldırmadı.

        Trump ve Epstein 'Titanic' gemisinde
        #Donald Trump
        #Hollywood Şöhretler Kaldırımı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Dünyanın enerji güvenlik ağı çöküyor"
        WSJ: ABD iki İranlı ismi hedef listesinden çıkardı
        "Trump savaşa hızlıca son vermek istiyor"
        ABD basını: Trump, Netanyahu'nun teklifini reddetti
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        'Evlilik' sinyali
        İyiden iyiye koptu
        "15-18 yaş çocuklara indirim uygulanmamalı"
        Tüp bebek tedavisinde SGK desteği
        Spor yapmadan kalıcı zayıflamak mümkün mü?
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Sosyal medyada tarihi karar
        Sağanak yağmur uyarısı! 5 bölge için alarm
        Osimhen'e Drogba modeli!
        "Keşke böyle olmasaydı"
        Dybala için Türkiye iddiası!
        Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank!
