Donald Trump'ın Hollywood Şöhretler Kaldırımı'ndaki yıldızına protesto

Hollywood'daki Şöhretler Kaldırımı'nda, ABD Başkanı Donald Trump protestosu gerçekleştirildi. Kaldırımda Trump'a ait yıldıza "pedofil" ve "savaş suçlusu" yazılarının yazıldığı ve yıldızın tahrip edildiği görüldü.

Protestocular, Trump'ın, hapiste ölen pedofil cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile olan bağlantısına ve İsrail ile işbirliği içinde İran'a saldırı düzenlemesine yönelik tepkilerini, dünyanın en ünlü kaldırımlarından birinde göstermiş oldu.

Hollywood Şöhretler Kaldırımı, oyuncuların, yönetmenlerin, yapımcıların, müzisyenlerin, tiyatro/müzik gruplarının, kurgusal karakterlerin ve eğlence dünyasında etkili olan isimlerin başarılarının anıtı niteliği taşıyor. Trump'ın, California'daki Hollywood Bulvarı'nın 15 bloğu ve Vine Caddesi'nin üç bloğu boyunca kaldırımlara yerleştirilmiş yıldızlardan birine sahip olma tarihi, 16 Ocak 2007. O yıl, 'The Apprentice' programını sunan Trump, televizyon ekranında oldukça popülerdi.

2019 protestosu

DEFALARCA SALDIRIYA UĞRADI

Trump'ın politikaları nedeniyle, yıldızı sık sık saldırıya uğradı. 2016, 2018 ve 2020 yıllarında balyozla parçalanma, üzerine sprey boya ile semboller çizilme ve çeşitli şekillerde kirletilme gibi pek çok saldırıya maruz kaldı.

2020 protestosu

Trump, başkan seçilmesinin ardından yıldızının kaldırılması için en çok talep yapılan ünlülerden biri haline geldi. Batı Hollywood Şehir Meclisi, 2018'de yıldızın kaldırılması için oy birliğiyle karar alsa da, nihai yetki Hollywood Ticaret Odası ve Los Angeles Şehir Konseyi'nde bulunuyor. Ticaret Odası, yıldızların kalıcı olduğunu belirterek kaldırma taleplerini reddetti. Oda, bugüne kadar "tarihi bir doku" olarak gördüğü kaldırımdan hiçbir yıldızı, politik görüşler veya kişisel davranışlar nedeniyle kaldırmadı.

