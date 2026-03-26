Sanatla gişe arasındaki uçurum iyiden iyiye derinleşti

Türkiye'nin en köklü film festivalleri olan Antalya Altın Portakal Film Festivali ve Adana Altın Koza Film Festivali, her yıl nitelikli Türk yapımlarını taçlandırarak sektöre yön vermeyi amaçlıyor. Ancak ödül kazanan filmlerin gişe verileri incelendiğinde, sanatsal başarıyla kitlesel karşılık arasında derin bir uçurum olduğu görülüyor.

Aslına bakılırsa bu uçurum her zaman vardı var olmasına ama giderek daha da derinleşen bir hal aldı.

Gişe verileri, ödül kazanan filmlerin iyiden iyiye yalnız kaldığını gözler önüne seriyor.

En çarpıcı örnek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde adeta ödülleri silip süpüren 'Tavşan İmparatorluğu' olarak gösterilebilir. 7 kategoride ödüle lâyık görülen bu filmin, sadece 2.888 kişi tarafından izlenmiş olması, festival sinemasının içinde bulunduğu paradoksu ortaya koyuyor. Günün sonunda bir filmin sinematografik açıdan başarılı bulunması, izleyicileri salonlara çekmeye yetmiyor.

'Tavşan İmparatorluğu'

Adana Altın Koza Film Festivali'nin en çok kazanan filmi 'O Da Bir Şey Mi?', 18.516 izleyiciyle diğer yapımlara kıyasla gişede belirgin bir başarı sergilemiş durumda. Pelin Esmer gibi çok yönlü bir yönetmenin imzasını taşıması, filmin gişesini 5 haneli rakamlara taşımış olsa da, izleyici sayısı oldukça dar bir kitleyi temsil ediyor. Bu durum, festival sinemasının en başarılı örneklerinin bile sinema izleyicisinin yalnızca yüzde 1'ine bile tekabül etmediğini gösteriyor.

'O Da Bir Şey Mi?

Ödül kazanan filmler için en trajik nokta ise gösterime girmemeleri. Türkiye'nin güzide festivallerinden ödüller kazansalar da salonlarda yer bulamıyorlar. Bu durum da sinemanın toplumsal bir iletişim aracı olma vasfını yitirmesi, bu filmlerin halka değil, sadece festival jürilerine hitap ettiğini gösteriyor.

Yetkin Dikinciler, 'Parçalı Yıllar'da canlandırdığı 'Aytekin' ile 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında 'Altın Portakal Ödülü' kazandı.

Festivallerde ödül kazanan filmlerin izleyici krizinden kurtulması; sadece ödül mekanizmalarına değil, aynı zamanda yeni dağıtım modellerine, dijital platform entegrasyonlarına ve izleyicilerle kurulacak yeni bir dil köprüsüne ihtiyaç duyuyor. Aksi takdirde, Türkiye'nin en iyi filmleri, boş salonların sessizliğinde alkışlanmaya devam edecek.

Seyfettin Tokmak, 'Tavşan İmparatorluğu' ile 'En İyi Yönetmen' dalında 'Altın Portakal Ödülü'ne lâyık görüldü.

Antalya Altın portakal Film Festivali ve Adana Altın Koza Film Festivali'nde toplamda 27 ödül kazanan 12 film, 38.367 kişi tarafından izlendi. Ödül başına, 1.421; film başına ise 3.197 izleyici ortalaması, sanatsal başarının kitlesel bir karşılık bulamadığının ve ödüllü film etiketinin gişede yeterli motivasyonu sağlamadığının en somut göstergesi olarak kayıtlara geçiyor.

Pelin Esmer, 'O Da Bir Şey Mi' ile 'En İyi Yönetmen' dalında 'Altın Koza Ödülü' aldı.

ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ

TAVŞAN İMPARATORLUĞU

İzleyici Sayısı… 2.888

♦ En İyi Film

♦ En İyi Yönetmen (Seyfettin Tokmak)

♦ En İyi Görüntü Yönetimi (Claudia Becerril Bulos)

♦ En İyi Sanat Yönetimi (Tora Aghabayova)

♦ En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Sermet Yeşil)

♦ Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü (Seyfettin Tokmak)

♦ SİYAD (Sinema Yazarları) Jüri Ödülü

ERKEN KIŞ

İzleyici Sayısı… 8.750

♦ En İyi Kadın Oyuncu (Leyla Tanlar)

KANTO

İzleyici Sayısı… 1.754

♦ En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Yıldız Kültür)

PARÇALI YILLAR

İzleyici Sayısı… 2.612

♦ En İyi Erkek Oyuncu (Yetkin Dikinciler)

♦ Cahide Sonku Ödülü (Bilge Şen Ezgi ve Yaren Kandemir)

♦ En İyi Müzik (İrsel Çivit)

GÖSTERİME GİRMEDİLER BAĞLAR KÖKLER VE TUTKULAR ♦ Cahide Sonku Ödülü (Nanaz Bahram) NOİR ♦ En İyi Kurgu (Şöhret Tandoğdu ve Deniz Çizmeci)

SAHİBİNDEN RAHMET

İzleyici Sayısı… 1.895

♦ En İyi Senaryo (Gözde Yetişkin ve Emre Sert)

♦ Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü (Gözde Yetişkin ve Emre Sert)

ALDIĞIMIZ NEFES

İzleyici Sayısı… Gösterime 1 Mayıs’ta girecek.

♦ Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü (Şeyhmus Altun ve Fevziye Hazal Yazan)

ADANA ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ

O DA BİR ŞEY Mİ?

İzleyici Sayısı… 18.516

♦ En İyi Film

♦ En İyi Yönetmen (Pelin Esmer)

♦ En İyi Görüntü Yönetmeni (Barbu Balasoıu)

UÇAN KÖFTECİ

İzleyici Sayısı… 1.952

♦ En İyi Erkek Oyuncu (Nazmi Kırık)

♦ En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Aslı Işık)