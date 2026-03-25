        Haberler Dünya Beyaz Saray'dan İran açıklaması | Dış Haberler

        Beyaz Saray: Donald Trump blöf yapmaz

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "İran mevcut durumun gerçekliğini kabul etmez ve askeri olarak yenildiklerini, yenilmeye devam edeceklerini anlamazsa Başkan Trump, daha önce hiç olmadığı kadar sert bir darbe almalarını sağlayacaktır." diye konuştu.

        Giriş: 25.03.2026 - 20:49 Güncelleme:
        Leavitt, "Trump blöf yapmaz, kıyamet koparmaya hazır. İran tekrar yanlış bir hesap yapmamalı." ifadelerini kullanırken, Trump'ın her zaman barışı tercih ettiğini dile getirdi.

        Öte yandan, Leavitt, ABD Başkanı'nın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 14 Mayıs'ta bir araya geleceğini duyurdu.

        Kartal'da 6'ncı kattan düşen hemşire öldü; doktor sevgilisi gözaltına alındı

        KARTAL'da doktor sevgilisiyle birlikte yaşadığı binanın 6'ncı katındaki daireden düşen hemşire Naile İlayda Ateş (26) hayatını kaybetti. Olay sırasında evde olan doktor sevgilisi A.A. (53) gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki ifadesinde "Olay günü çok alkollüydü bu nedenle tartıştık. Sonra ben tuva...
        İran'dan mesaj: Kararlılığımızı sınamayın
        İran'dan mesaj: Kararlılığımızı sınamayın
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran: ABD'nin teklifi aşırı, somut güvence gerekiyor
        İran: ABD'nin teklifi aşırı, somut güvence gerekiyor
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        Savaş sigorta maliyetlerini artıracak
        Savaş sigorta maliyetlerini artıracak
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        "İdeal koca" çıkışı
        "İdeal koca" çıkışı
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"