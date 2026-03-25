Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturması kapsamında, sabah saatlerinde İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜLER

Soruşturma kapsamında Eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Güzide Duran, Didem Soydan, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Onur Talay ve Mustafa Tari gözaltına alındı.

SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLDÜLER

Soruşturma kapsamında iş insanı Hakan Sabancı İstanbul’da, kardeşi Kerim Sabancı ise yurt dışından dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Narkotik Şube ekiplerince gözaltına alınan Burak Elmas ve Didem Soydan sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne getirildi.

Sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan isimler işlemlerinin yapılması için İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

ERÇEL İÇİN DE GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında oyuncu Hande Erçel hakkında da gözaltı kararı bulunduğu, yurt dışında olduğu için gözaltına alınmadığı öğrenildi.