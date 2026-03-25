        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Fikret Orman, Burak Elmas, Didem Soydan, Güzide Duran gözaltında | Son dakika haberleri

        Ünlülere uyuşturucu operasyonu

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, ünlülere yönelik yürüttüğü "uyuşturucu" soruşturması kapsamında Fikret Orman, Güzide Duran, Hakan ve Kerim Sabancı, Didem Soydan ile Burak Elmas'ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü gözaltına alındı. Oyuncu Hande Erçel hakkında gözaltı kararı olduğu ancak yurt dışında olduğu öğrenildi

        Giriş: 25.03.2026 - 07:32 Güncelleme:
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturması kapsamında, sabah saatlerinde İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

        GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜLER

        Soruşturma kapsamında Eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Güzide Duran, Didem Soydan, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Onur Talay ve Mustafa Tari gözaltına alındı.

        SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLDÜLER

        Soruşturma kapsamında iş insanı Hakan Sabancı İstanbul’da, kardeşi Kerim Sabancı ise yurt dışından dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Narkotik Şube ekiplerince gözaltına alınan Burak Elmas ve Didem Soydan sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne getirildi.

        Sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan isimler işlemlerinin yapılması için İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

        ERÇEL İÇİN DE GÖZALTI KARARI

        Soruşturma kapsamında oyuncu Hande Erçel hakkında da gözaltı kararı bulunduğu, yurt dışında olduğu için gözaltına alınmadığı öğrenildi.

