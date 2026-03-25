İstanbul’da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 10 kişiden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İŞTE TUTUKLANMA GEREKÇELERİ

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre tutuklananlar arasında şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu (28), sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan da yer aldı. Şüpheliler hakkında verilen tutuklama kararlarının ayrıntıları da ortaya çıktı. İşte tutuklanan şüphelilerle ilgili verilen o kararlar.

HEDEF ALIP ATEŞ ETTİ

Soruşturma kapsamında, silahı kullanarak Kundakçı’yı öldürdüğü belirlenen Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun ifadesi de dosyaya girdi. Mahkemeye sevk edilen Kadayıfçıoğlu’nun anlatımlarının ardından hakkında tutuklama kararı verildi.

"SİLAHI ATIŞA HAZIR ŞEKİLDE GİTTİ"

Mahkeme kararına göre Kadayıfçıoğlu’nun olay yerine silahını atışa hazır şekilde götürdüğü ve hareket ettikten sonra doğrudan araç içine hedef alarak ateş ettiği tespit edildi. Bu tespitin, olay yerine birlikte geldiği korumaları Hüseyin C.A. ve Mustafa R.’nin anlatımlarıyla da doğrulandığı kaydedildi.

TEKNİK TAKİBE YAKALANMAMAK İÇİN TELEFONU KAPATTI

Şüphelinin, maktulün hayati bölgesi olan karın kısmını hedef aldığı, saldırının ardından yaralıya yardım etmek yerine olay yerinden silahıyla birlikte planlı şekilde kaçtığı belirtildi. Kaçış sürecinde bilinçli hareket ettiği ifade edilen Kadayıfçıoğlu’nun, teknik takibi engellemek amacıyla telefonunu kapattığı, başka bir hat üzerinden iletişim kurduğu ve farklı araçlar kullanarak izini kaybettirmeye çalıştığı da dosyaya yansıdı.

"KASTEN ÖLDÜRMEDE" DELİLLER BULUNDU

Yakalandığı sırada da cinayette kullandığı silahı atışa hazır şekilde yanında bulundurduğu belirlenen şüpheli hakkında, diğer şüpheli ifadeleri, olay yeri inceleme raporları ve HTS/Baz kayıtları birlikte değerlendirildiğinde “kasten öldürme” suçuna ilişkin kuvvetli suç şüphesinin gösteren somut delillerin bulunduğu vurgulandı. Mahkeme, söz konusu suçun katalog suçlar arasında yer aldığını belirterek tutuklama nedenlerinin oluştuğu kanaatine vardı.

ALEYNA TUTUŞ (KALAYCIOĞLU): HUSUMET, KONVOY VE KAÇIŞ

Şüpheli Aleyna Kalaycıoğlu yönünden yapılan değerlendirmede, savunmalarının kaçamaklı ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi. Mahkeme, olay gecesi Aleyna Kalaycıoğlu ile tanık Yalçınay Yıldız arasında yapılan görüntülü görüşmeye dikkat çekti. Bu görüşmeye göre taraflar arasında önceden husumet bulunduğu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun olay yerine silahlı saldırı kastıyla yönlendirildiği kanaatine varıldığı ifade edildi.

"SAĞLIK EKİBİ YA DA POLİSİ ARAMAYIP KAÇTI"

Dosyada yer alan kamera görüntülerine göre, Aleyna Kalaycıoğlu’nun olay anında silahı kullanan Alattin’in hemen arkasında bulunduğu, diğer şüphelilerle birlikte konvoy halinde olay yerine geldiği tespit edildi. Cinayetin ardından ise Kalaycıoğlu’nun, 112 Acil Çağrı Merkezi ya da 155 Polis İmdat hattını aramak yerine, silahı elinde bulunan asli faille birlikte Mercedes Vito marka araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştığı belirlendi.

"KASTEN ÖLDÜRMEYE YARDIM VE İŞTİRAK"

Şüphelinin kaçış sırasında Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Mustafa R. ile birlikte hareket ettiği, daha sonra Metin Kadayıfçıoğlu’nun kullandığı Passat marka araca geçerek kaçmaya çalıştığı da dosyada yer aldı. Mahkeme, bu tespitler doğrultusunda Aleyna Kalaycıoğlu’nun kasten öldürme suçuna müşterek fail ya da en azından yardım eden sıfatıyla iştirak ettiğini ve ayrıca suçluyu kayırma suçunu işlediğini değerlendirdi.

İZZET YILDIZHAN: İLETİŞİM TRAFİĞİ VE KAÇIŞA DESTEK İDDİASI

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan hakkında da çarpıcı iddialar yer aldı. Kararda şöyle belirtildi: Şüpheli İzzet Yıldızhan yönünden dosya incelendiğinde, savunmalarının hayatın olağan akışına aykırı, kaçamaklı ve suçtan kurtulmaya yönelik inkâr içerikli olduğu değerlendirildi.

Yıldızhan’ın 22.03.2026 tarihli ifadesinde, failin babası Bilal Kadayıfçıoğlu’nun kendisini İngiltere’den gece saatlerinde arayarak oğlunun kavgaya karıştığını söylediğini, bunun üzerine Metin Kadayıfçıoğlu’nu aradığını ancak ulaşamadığını, daha sonra görüştüğünde ise "Benim haberim yok, detay bilmiyorum" şeklinde yanıt aldığını öne sürdüğü belirtildi.

Ancak mahkeme, bu beyanların dosyadaki diğer delillerle çeliştiğini değerlendirdi. Yapılan incelemelerde, İzzet Yıldızhan’ın diğer şüphelilerle gerçekleştirdiği görüşmelerin, olaydan haberdar olduktan sonra yapıldığının tespit edildiği vurgulandı.

CİNAYET SONRASI UZUN GÖRÜŞME

Metin Kadayıfçıoğlu’na ait cep telefonunda CMK’nın 134. maddesi kapsamında yapılan adli bilişim incelemesinde ise dikkat çekici bulgulara ulaşıldı. Buna göre, cinayet sonrası saatlerde Metin Kadayıfçıoğlu ile İzzet Yıldızhan arasında, sıradan bir görüşme olarak değerlendirilemeyecek uzun ve yoğun iletişim trafiği yaşandığı belirlendi.

ÖNCE KANDİLLİ SONRA ZORLU CENTER’E GÖTÜRÜLDÜ

Özellikle cinayetin hemen ardından fail Alattin Kadayıfçıoğlu’nun Kandilli’deki villaya ardından Zorlu Center’a götürüldüğü zaman diliminde, iki şüpheli arasında WhatsApp üzerinden olağan dışı bir iletişim trafiği gerçekleştiği tespit edildi.

Mahkeme, bu bulgular doğrultusunda, yurt dışında bulunan baba Bilal Kadayıfçıoğlu ile Metin Kadayıfçıoğlu arasındaki iletişimin, aile dostu olan geniş sosyal ve maddi nüfuza sahip İzzet Yıldızhan üzerinden sağlandığı yönünde somut delillere dayalı kuvvetli şüphe oluştuğu kanaatine vardı.

SUÇLUYU KAYIRMA SUÇU İŞLEDİ

Dosyada yer alan delillere göre, Yıldızhan’ın gerçekleşen kasten öldürme eylemini resmî makamlara bildirmek yerine, asli failin kaçmasına ve saklanmasına yardım ettiği, bu nedenle TCK’nın 283. maddesi kapsamında “suçluyu kayırma” suçunu işlediği değerlendirildi.

Mahkeme ayrıca, şüphelinin serbest kalması halinde henüz yakalanamayan diğer şüphelilerle iletişime geçerek tanıklar üzerinde baskı kurma, kaçma veya delilleri karartma ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

Tüm bu değerlendirmeler ışığında, delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması, suçun niteliği, öngörülen ceza miktarı ve olayın ağırlığı dikkate alınarak adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağına kanaat getirildi.

KONVOY, KAÇIŞ VE YARDIM İDDİASI

Şüphelilerden Hüseyin C.A.’nın, olay gecesi Mustafa R. ile birlikte kullandığı Mercedes Vito araçla, Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun bulunduğu araca eskortluk yaparak konvoy halinde olay yerine gittiği tespit edildi.

Kamera görüntülerine göre Hüseyin C.A.’nın, silahla hedef alan faili durdurmak yerine arkasında beklediği ve herhangi bir engellemede bulunmadığı belirlendi. Cinayet sonrası ise yaralı için yardım çağırmak yerine, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu’nu araca alarak olay yerinden kaçtığı saptandı.

Şüphelinin, kaçış sürecinde Metin Kadayıfçıoğlu ile buluşulmasında rol aldığı ve failin başka araca aktarılmasıyla izini kaybettirmeye yardımcı olduğu değerlendirildi.

Mahkeme, Hüseyin C.A.’nın hem kasten öldürme suçuna iştirak ettiği hem de asli failin kaçmasına yardım ederek “suçluyu kayırma” suçunu işlediği yönünde kuvvetli şüphe bulunduğunu belirtti. Ayrıca serbest kalması halinde delil karartma ve kaçma ihtimalinin bulunduğu vurgulandı.

REZİDANSTA SAKLADI, SİLAHLA YAKALANDI

Emekli polis memuru Engin T.’nin, mesleki tecrübesine rağmen cinayet zanlısını ihbar etmek yerine sakladığı tespit edildi. Engin T.’nin, Alaattin Kadayıfçıoğlu’nu Beşiktaş’ta bir rezidansta ikamette gizlediği belirlendi. Polisin söz konusu adrese düzenlediği operasyonda, cinayette kullanılan Glock marka tabanca ile birlikte bir ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüphelinin, faille birlikte yakalandığı kaydedildi.

Mahkeme, Engin T.’nin asli failin kaçmasına ve saklanmasına yardım ederek “suçluyu kayırma” ve “delil gizleme” suçlarını işlediği yönünde kuvvetli şüphe bulunduğunu değerlendirdi. Ayrıca serbest kalması halinde delil karartma ve kaçma ihtimalinin bulunduğu vurgulandı.

ESKORT, KAÇIŞ VE SUÇLUNUN KAÇIRILMASI

Emekli polis memuru ve koruma olarak çalışan Mustafa R.’nin, olay gecesi Hüseyin C.A. ile birlikte Mercedes Vito araçla, Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun bulunduğu araca eskortluk yaparak konvoy halinde olay yerine gittiği tespit edildi.

Kamera görüntülerine göre Mustafa R.’nin, silahla hedef alan faili durdurmak yerine arkasında beklediği ve müdahalede bulunmadığı belirlendi. Cinayet sonrası ise yaralı için yardım çağırmak yerine, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu’nu araca alarak olay yerinden kaçtığı saptandı.

Şüphelinin, kaçış sırasında Metin Kadayıfçıoğlu ile buluşulmasına eşlik ettiği ve failin başka araca aktarılmasıyla izini kaybettirmeye yardımcı olduğu değerlendirildi.

Mahkeme, Mustafa R.’nin hem kasten öldürme suçuna iştirak ettiği hem de asli failin kaçmasına yardım ederek “suçluyu kayırma” suçunu işlediği yönünde kuvvetli şüphe bulunduğunu belirtti. Ayrıca serbest kalması halinde delil karartma ve kaçma ihtimalinin bulunduğu vurgulandı. Bu gerekçelerle şüphelilerin CMK’nın 100 ve devamı maddeleri gereğince ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verildi.

ALEYNA’NIN GERÇEK SOYADI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmada Aleyna Kalaycıoğlu olarak bilinen Aleyna’nın gerçek soyadının Tutuş olduğu ortaya çıktı. Annesi Zuhal Kalaycıoğlu’nun soyadını kullandığı öğrenilen Aleyna’nın, resmi kimliğinde Aleyna Tutuş olarak kayıtlı olduğu belirlendi.

Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı! Haberi Görüntüle

Futbolcu cinayetinde 7 kişiye tutuklandı Haberi Görüntüle