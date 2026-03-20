        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı! İstanbul'da futbolcu öldürüldü | Son dakika haberleri

        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!

        İstanbul'da, içerisinde müzisyen Rapçi Canbay'ın da bulunduğu araca yönelik düzenlenen silahlı saldırıda, Canbay'ın arkadaşı olan futbolcu 21 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti. Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda cinayeti, Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisinin gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Yeni sevgilinin asıl hedefininse Kalaycıoğlu'nun eski sevgilisi olan Rapçi Canbay olduğu öğrenildi. Kalaycıoğlu gözaltına alındı

        Giriş: 20.03.2026 - 11:40 Güncelleme:
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        İstanbul Ümraniye'deki Sıddık Sokak'ta dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, içerisinde Rapçi Canbay’ın da bulunduğu araca yönelik yapılan silahlı saldırıda Kars 36 Spor Kulübü futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı (21) hayatını kaybetti.

        Kubilay Kaan Kundakçı, 21 yaşında hayata veda etti.
        "FUTBOLCUMUZ SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ"

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre konuyla ilgili olarak Kars 36 Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kars 36 Spor camiamızı yasa boğan acı bir olay yaşandı. Futbolcumuz Kubilay Kaan Kundakçı, dün akşam İstanbul’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

        Kubilay Kaan Kundakçı, Kars 36 Spor'da forma giyiyordu.
        "BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

        Genç futbolcumuzun vefatı, ailesi başta olmak üzere spor camiamızda büyük üzüntüye neden oldu. Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

        Rapçi Canbay ve şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu.
        ALEYNA KALAYCIOĞLU GÖZALTINA ALINDI

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada Rapçi Canbay’ın ifadesine başvuruldu. Yapılan çalışmalarda cinayeti Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisinin gerçekleştirdiği belirlendi.

        İKİ HAFTA ÖNCE AYRILMIŞLARDI

        Yeni sevgili olaydan sonra kaçtı. Derinleşen soruşturmada Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı.

        Kalaycıoğlu'nun iki hafta önce Canbay'dan ayrıldığını basına yansımıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ABD basını: ABD Orta Doğu'ya ilave personel konuşlandıracak
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        Dans eden robot kontrolden çıktı!
        "Akıllı ve temkinli olmalıyız"
        "İyi bayramlar"
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        "Sevgilimden!"
        Gözyaşlarına boğuldu
        Üçüncü kez evleniyor
        Gurbetçi işçinin sigortasına dikkat!
        Atlanan kahvaltı sağlığı nasıl etkiliyor?
