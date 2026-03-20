İstanbul Ümraniye'deki Sıddık Sokak'ta dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, içerisinde Rapçi Canbay’ın da bulunduğu araca yönelik yapılan silahlı saldırıda Kars 36 Spor Kulübü futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı (21) hayatını kaybetti.

"FUTBOLCUMUZ SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ"

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre konuyla ilgili olarak Kars 36 Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kars 36 Spor camiamızı yasa boğan acı bir olay yaşandı. Futbolcumuz Kubilay Kaan Kundakçı, dün akşam İstanbul’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

"BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

Genç futbolcumuzun vefatı, ailesi başta olmak üzere spor camiamızda büyük üzüntüye neden oldu. Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Rapçi Canbay ve şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu.

ALEYNA KALAYCIOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada Rapçi Canbay’ın ifadesine başvuruldu. Yapılan çalışmalarda cinayeti Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisinin gerçekleştirdiği belirlendi.

İKİ HAFTA ÖNCE AYRILMIŞLARDI

Yeni sevgili olaydan sonra kaçtı. Derinleşen soruşturmada Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı.

Kalaycıoğlu'nun iki hafta önce Canbay'dan ayrıldığını basına yansımıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.