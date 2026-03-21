Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 13.047,72 %-0,51
        DOLAR 44,2987 %0,01
        EURO 51,2778 %-0,11
        GRAM ALTIN 6.406,80 %-3,26
        FAİZ 40,38 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 96,60 %-6,89
        BITCOIN 70.767,00 %1,04
        GBP/TRY 59,1536 %-0,55
        EUR/USD 1,1572 %-0,15
        BRENT 112,19 %3,26
        ÇEYREK ALTIN 10.475,11 %-3,26
        Haberler Ekonomi Para İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot - Para Haberleri

        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot kararı

        Tahran, yükselen enflasyonu kontrol altına almak ve ABD-İsrail savaşı sırasında nakit paraya olan talebi karşılamak amacıyla yeni bir banknotu piyasaya sürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2026 - 09:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot

        İran'da, yükselen enflasyonu kontrol altına almak ve ABD-İsrail savaşı sırasında nakit paraya olan talebi karşılamak amacıyla, bugüne kadarki en yüksek değer olan 10 milyon riyal değerinde yeni bir banknotu piyasaya sürülecek.

        Financial Times'ta yer alan habere göre bu hafta bankalar, yaklaşık 7 dolar değerindeki yeni banknotları dağıtmaya başladı. İranlılar ise elektronik sistemlerin arızalanabileceği korkusuyla ATM'lerde uzun kuyruklar oluşturarak para çekmeye çalıştı.

        Habere göre yeni banknotun üzerinde 9. yüzyıldan kalma Cami-i Kebir'in bir tasviri yer alırken, arka yüzünde ise 2500 yıllık Bam Kalesi'nin bir görüntüsü bulunuyor.

        Banknot Şubat ayı başlarında piyasaya sürülen 5 milyon riyallik banknotu geride bırakarak, şu anda dolaşımdaki en yüksek değerli banknot oldu. İran Merkez Bankası, yasa tasarısının "halkın nakite erişimini sağlamak" amacıyla sunulduğunu belirterek, banka kartları, mobil ve internet bankacılığı da dahil olmak üzere elektronik sistemlerin finansal işlemler için ana platformlar olarak hizmet vermeye devam edeceğini ekledi. Ancak savaşın başlamasının ardından hükümetin sürekli nakit akışı sağlanacağına dair güvencelerine rağmen, bankalar para çekmek isteyen müşterilerine sınırlı miktarda nakit sağlamak durumunda kalıyor.

        REKLAM

        28 Şubat'ta başlayan savaş öncesinde ABD doları karşısında rekor düşük seviye olan 1,66 milyon riyal'e kadar daha da zayıflamıştı, ancak Cuma günü itibariyle yaklaşık 1,5 milyon riyal seviyesine yükselmişti. İran İstatistik Kurumu'na göre, 19 Şubat'ta sona eren ayda yıllık enflasyon yüzde 47,5 oldu.

        PARA BİRİMİNDEN SIFIRIN ATILMASI

        İran, Kasım ayında, işlemleri basitleştirmek ve para basma maliyetini düşürmek amacıyla riyalden beş yıllık bir süre içinde dört sıfırı kaldırmayı öngören bir yasa çıkardı.

        Yeni 10 riyal banknotunda, son dört sıfır silik bir şekilde görünürken, 1000 rakamı da kalın harflerle basılmıştır. Tüm yeni banknotlarda kullanılan bu stilin, geçişi kolaylaştırmak için tasarlandığı ifade ediliyor.

        İran'da son yıllarda basılan banknotlar ağırlıklı olarak tarihi anıtları tasvir ederken, daha eski ve küçük banknotların bazılarında ise Ayetullah Humeyni'nin resmi yer almakta.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, gazetecilerin sorularını yanıtladı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İngiltere ABD'ye izin verdi, İran tepki gösterdi
        İngiltere ABD'ye izin verdi, İran tepki gösterdi
        Donald Trump: Ateşkes istemiyorum
        Donald Trump: Ateşkes istemiyorum
        Mücteba Hamaney: Türkiye'ye yönelik saldırıyı İran gerçekleştirmedi
        Mücteba Hamaney: Türkiye'ye yönelik saldırıyı İran gerçekleştirmedi
        Sürücüler dikkat! Baba ile 2 oğlu artık yok!
        Sürücüler dikkat! Baba ile 2 oğlu artık yok!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 bölgede yağış var!
        IEA'dan petrol krizi uyarısı
        IEA'dan petrol krizi uyarısı
        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'den Vietnam benzetmesi
        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'den Vietnam benzetmesi
        Çocuk kavgasında aileler çatıştı! 3 ölü, 22 yaralı
        Çocuk kavgasında aileler çatıştı! 3 ölü, 22 yaralı
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        7 saat uyuyanla 9 saat uyuyan arasındaki fark ne?
        7 saat uyuyanla 9 saat uyuyan arasındaki fark ne?
        Bu yöntem deneyen herkeste işe yarıyor!
        Bu yöntem deneyen herkeste işe yarıyor!
        "Güvende hissetmiyorum"
        "Güvende hissetmiyorum"
        F.Bahçe Beko, Milano'ya geçit vermedi!
        F.Bahçe Beko, Milano'ya geçit vermedi!
        Brezilya'dan flaş Fred iddiası!
        Brezilya'dan flaş Fred iddiası!
        Aydın’da silahlı saldırı
        Aydın’da silahlı saldırı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "İyi bayramlar"
        "İyi bayramlar"
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu