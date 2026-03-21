Nevşehir'de kaza, Nevşehir-Aksaray kara yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Yasin Çiğdem yönetimindeki otomobil ile Mehmet Gültekin Cingitaş (36) idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Mehmet Gültekin Cingitaş (Arkada) ile oğlu Aras (Önde) ve Kayra (Sol başta) toprağa verildi.

KAZA YAPAN OTOMOBİLLERE MİNİBÜS ÇARPTI

DHA'daki habere göre bu sırada Aksaray yönünden gelen Hasan Sarıyıldız idaresindeki minibüs de kaza yapan araçlara çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

BABA VE KÜÇÜK OĞLU OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İlk kontrollerde sürücü Mehmet Gültekin Cingitaş ile otomobildeki oğlu Aras Cingitaş’ın (9) hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı belirlendi.

YARALILAR HASTANE SEVK EDİLDİ

Araçta sıkışan sürücüsü Yasin Çiğdem ise itfaiyeciler tarafından çıkarıldı. Yaralılar olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

İKİNCİ OĞLU DA HASTANEDE CAN VERDİ

Baba ve oğulun cansız bedenleri hastanenin morguna götürüldü. Sürücünün diğer oğlu Kayra Cingitaş (15) da yaralı olarak kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BAYRAM TATİLİNE GELMİŞLER

Baba ve 2 çocuğunun öldüğü Cingitaş ailesinin, bayram tatili için Ankara'dan Nevşehir'e geldikleri öğrenildi. Mehmet Gültekin Cingitaş ile oğulları Aras ve Kayra’nın cansız bedenleri, yakınları tarafından hastanenin morgundan alınıp Göreme Merkez Camii’ne getirildi.

BABA VE 2 OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ

Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren ve AK Parti İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün’ün yanı sıra Cingitaş ailesinin yakınları ve çok sayıda kişi cenazeye katıldı. Kılınan namazın ardından Mehmet Gültekin Cingitaş ile çocukları Aras ve Kayra, gözyaşlarıyla ilçe mezarlığında toprağa verildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Öte yandan, diğer yaralıların tedavilerine devam edildiği de belirtilen kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.