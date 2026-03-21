Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Sürücüler dikkat! Baba ile 2 oğlu toprağa verildi | Nevşehir haberleri | Son dakika haberleri

        Sürücüler dikkat! Baba ile 2 oğlu toprağa verildi!

        Nevşehir'in Acıgöl ilçesi yakınlarında sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden 36 yaşındaki Mehmet Gültekin Cingitaş ile oğulları 9 yaşındaki Aras ve 15 yaşındaki Kayra Cingitaş, gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 08:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sürücüler dikkat! Baba ile 2 oğlu artık yok!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Nevşehir'de kaza, Nevşehir-Aksaray kara yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Yasin Çiğdem yönetimindeki otomobil ile Mehmet Gültekin Cingitaş (36) idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

        Mehmet Gültekin Cingitaş (Arkada) ile oğlu Aras (Önde) ve Kayra (Sol başta) toprağa verildi.
        KAZA YAPAN OTOMOBİLLERE MİNİBÜS ÇARPTI

        DHA'daki habere göre bu sırada Aksaray yönünden gelen Hasan Sarıyıldız idaresindeki minibüs de kaza yapan araçlara çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        BABA VE KÜÇÜK OĞLU OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        İlk kontrollerde sürücü Mehmet Gültekin Cingitaş ile otomobildeki oğlu Aras Cingitaş’ın (9) hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı belirlendi.

        YARALILAR HASTANE SEVK EDİLDİ

        Araçta sıkışan sürücüsü Yasin Çiğdem ise itfaiyeciler tarafından çıkarıldı. Yaralılar olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

        İKİNCİ OĞLU DA HASTANEDE CAN VERDİ

        Baba ve oğulun cansız bedenleri hastanenin morguna götürüldü. Sürücünün diğer oğlu Kayra Cingitaş (15) da yaralı olarak kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        BAYRAM TATİLİNE GELMİŞLER

        Baba ve 2 çocuğunun öldüğü Cingitaş ailesinin, bayram tatili için Ankara'dan Nevşehir'e geldikleri öğrenildi. Mehmet Gültekin Cingitaş ile oğulları Aras ve Kayra’nın cansız bedenleri, yakınları tarafından hastanenin morgundan alınıp Göreme Merkez Camii’ne getirildi.

        BABA VE 2 OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ

        Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren ve AK Parti İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün’ün yanı sıra Cingitaş ailesinin yakınları ve çok sayıda kişi cenazeye katıldı. Kılınan namazın ardından Mehmet Gültekin Cingitaş ile çocukları Aras ve Kayra, gözyaşlarıyla ilçe mezarlığında toprağa verildi.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Öte yandan, diğer yaralıların tedavilerine devam edildiği de belirtilen kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump: Ateşkes istemiyorum
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 bölgede yağış var!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Çocuk kavgasında aileler çatıştı! 3 ölü, 22 yaralı
        Mücteba Hamaney: Türkiye'ye yönelik saldırıyı İran gerçekleştirmedi
        IEA'dan petrol krizi uyarısı
        Adana’da kardeşlere bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'den Vietnam benzetmesi
        7 saat uyuyanla 9 saat uyuyan arasındaki fark ne?
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        Bu yöntem deneyen herkeste işe yarıyor!
        "Güvende hissetmiyorum"
        F.Bahçe Beko, Milano'ya geçit vermedi!
        "ABD Hark Adası'nı işgali değerlendiriyor"
        Brezilya'dan flaş Fred iddiası!
        Aydın’da silahlı saldırı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Milli Takım'ın Romanya kadrosu açıklandı!
        "İyi bayramlar"
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
