Antalya'da olay, dün gece saatlerinde Manavgat’ın Aşağıpazarcı Mahallesi 1064 Sokak’taki bir markette meydana geldi.

Hasan Şimşek, 19 yaşında hayata veda etti.

MARKETÇİ İLE MÜŞTERİ TARTIŞTI

DHA'daki habere göre iş yeri sahibinin oğlu H.K. ile müşterisi Hasan Şimşek (19) arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

GENÇ MÜŞTERİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine H.K., Şimşek’i tabanca ile vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Hasan Şimşek’in hayatını kaybettiği belirlendi.

3.87 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Şüpheli H.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan kontrolde, H.K.’nin 3.87 promil alkollü olduğu tespit edildi.

ANNE VE BABASI FENALIK GEÇİRDİ

Olay yerine gelen anne-babası ile yakınları, Şimşek'in ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Anne baygınlık geçirirken, oğlunu teşhis ettiği sırada baba da fenalaştı.

Hasan Şimşek’in anne ve babası, ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.