        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: En acı teşhis... Markette 3.87 promillik cinayet | Antalya haberleri | Son dakika haberleri

        Bir annenin en acı teşhisi... Markette 3.87 promillik cinayet!

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde market sahibinin oğlu H.K., tartıştığı müşterisi 19 yaşındaki Hasan Şimşek'i tabancayla öldürdü. Gözaltına alınan H.K.'nin, 3.87 promil alkollü olduğu belirlendi. Şimşek'in teşhisi sırasında ailesi sinir krizi geçirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 11:17 Güncelleme:
        En acı teşhis... Markette 3.87 promillik cinayet!
        Antalya'da olay, dün gece saatlerinde Manavgat’ın Aşağıpazarcı Mahallesi 1064 Sokak’taki bir markette meydana geldi.

        Hasan Şimşek, 19 yaşında hayata veda etti.
        MARKETÇİ İLE MÜŞTERİ TARTIŞTI

        DHA'daki habere göre iş yeri sahibinin oğlu H.K. ile müşterisi Hasan Şimşek (19) arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

        GENÇ MÜŞTERİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Tartışmanın büyümesi üzerine H.K., Şimşek’i tabanca ile vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Hasan Şimşek’in hayatını kaybettiği belirlendi.

        3.87 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

        Şüpheli H.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan kontrolde, H.K.’nin 3.87 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        ANNE VE BABASI FENALIK GEÇİRDİ

        Olay yerine gelen anne-babası ile yakınları, Şimşek'in ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Anne baygınlık geçirirken, oğlunu teşhis ettiği sırada baba da fenalaştı.

        Hasan Şimşek’in anne ve babası, ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        İran: Savaşın kalıcı olarak sonra ermesini istiyoruz
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        İngiltere ABD'ye izin verdi, İran tepki gösterdi
        Donald Trump: Ateşkes istemiyorum
        Mücteba Hamaney: Türkiye'ye yönelik saldırıyı İran gerçekleştirmedi
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        Savaş sonrası United Airlines'tan kapasite azaltma kararı
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        Tarkan'dan bayram mesajı
        "Her zaman istiyordum"
        Haftanın Kitapları
        ABD mahkemesinden Elon Musk kararı
        7 saat uyuyanla 9 saat uyuyan arasındaki fark ne?
        Bu yöntem deneyen herkeste işe yarıyor!
        "Güvende hissetmiyorum"
