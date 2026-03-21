İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İslam ülkeleri ve komşularımızla çatışma niyetimiz yok

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İslam ülkeleri ve komşu devletlerle çatışma niyetlerinin olmadığını söyledi.

Pezeşkiyan, sosyal medya platformu hesabından açıklama yaptı.

İsrail’in, bölgedeki anlaşmazlıktan çıkar sağlayan tek ülke olduğuna vurgu yapan Pezeşkiyan, "İslam ülkeleri ve komşularımızla çatışma niyetimiz yok." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan mesajında, "Allah’tan kendilerine güç ve basiret vermesini" temenni etti.

"NÜKLEER ARAYIŞINDA DEĞİLİZ"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, dün Nevruz dolayısıyla yayımladığı mesajında birlik, diyalog ve bölgesel iş birliği vurgusu yapmıştı. İran’ın komşularıyla ve İslam ülkeleriyle çatışma arayışında olmadığını belirterek, anlaşmazlıkların dış müdahalelerden kaynaklandığını savunmuştu.

Ülke içinde birlik çağrısında bulunan Pezeşkiyan, Nevruz’un yeni bir başlangıç anlamı taşıdığını ifade ederek toplumsal uzlaşıya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Nükleer programla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Pezeşkiyan, İran’ın nükleer silah geliştirme hedefi olmadığını, bu tür silahların dini açıdan yasak kabul edildiğini söyledi. ABD’nin bu yöndeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.