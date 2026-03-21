        Haberler Dünya İngiltere, ABD’nin İran'a saldırı için İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi, İran tepki gösterdi! | Dış Haberler

        İngiltere, ABD’nin İran'a saldırı için İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi, İran tepki gösterdi!

        İngiltere, İran'ın füze üslerine yönelik hava saldırıları için ABD'ye askeri üslerini kullanma izni verdi. Kararın ardından açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İngiltere Başbakanı Starmer'ın İngiliz halkının güvenliğini riske attığını söyledi ve "İran kendini savunma hakkını kullanacaktır" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.03.2026 - 08:52 Güncelleme:
        İngiltere ABD'ye izin verdi, İran tepki gösterdi

        İngiltere hükümeti, Hürmüz Boğazı’ndaki gemilere yönelik saldırıları gerekçe göstererek İran’ın füze üslerine yönelik hava saldırıları için ABD’ye askeri üslerini kullanma izni verdi.

        İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı yazılı açıklamaya göre, İngiliz bakanlar, Orta Doğu'daki son gelişmeleri, İran'ın saldırılarını ve Hürmüz Boğazı'nı kapatmasını ele almak üzere bir araya geldi.

        İngiltere'nin, Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz taşımacılığını güvence altına alacak uygulanabilir plan geliştirmek üzere uluslararası ortaklarıyla yakın işbirliği içinde çalıştığını vurgulayan bakanlar, İran'ın hedeflerini uluslararası deniz taşımacılığını da kapsayacak şekilde genişletmesini kınadı.

        Ayrıca, bakanlar, kırmızı bayraklı gemiler ile İngiltere'nin yakın müttefikleri ve Körfez'deki ortaklarının gemilerine yönelik saldırılar dahil İran'ın saldırılarının, bölgeyi daha fazla krize sürükleme, İngiltere ve dünya genelinde hissedilen ekonomik etkileri daha da kötüleştirme riski taşıdığı konusunda mutabık kaldı.

        Bakanlar, ABD'nin bölgenin toplu meşru müdafaası kapsamında İngiltere'nin üslerini kullanmasına ilişkin anlaşmanın, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere saldırmak için kullanılan füze üslerini ve kapasitelerini etkisiz hale getirmeye yönelik ABD savunma operasyonlarını da kapsadığını doğruladı.

        İngiltere'nin Orta Doğu'daki çatışmaya yönelik yaklaşımının temelindeki ilkelerin değişmediğini vurgulayan bakanlar, İngiltere'nin, halkını, çıkarlarını ve müttefiklerini savunmaya, uluslararası hukuka uygun hareket etmeye ve daha geniş çaplı çatışmanın içine çekilmemeye kararlı olduğunu bildirdi.

        İRAN'DAN TEPKİ

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İngiltere'nin ABD'nin İran'a yönelik saldırılar için üslerini kullanmasına izin vermesine sert tepki gösterdi.

        Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İngiliz halkının büyük bir kısmı, İsrail ve ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü bu savaşın parçası olmak istemiyor. Kendi halkını görmezden gelen İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere üslerinin İran'a yönelik saldırılarda kullanılmasına izin vererek İngiliz halkının güvenliğini riske atıyor. İran kendini savunma hakkını kullanacaktır" ifadelerini kullandı.

        Sürücüler dikkat! Baba ile 2 oğlu artık yok!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 bölgede yağış var!
        IEA'dan petrol krizi uyarısı
        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'den Vietnam benzetmesi
        Çocuk kavgasında aileler çatıştı! 3 ölü, 22 yaralı
        7 saat uyuyanla 9 saat uyuyan arasındaki fark ne?
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        Bu yöntem deneyen herkeste işe yarıyor!
        "Güvende hissetmiyorum"
        F.Bahçe Beko, Milano'ya geçit vermedi!
        "ABD Hark Adası'nı işgali değerlendiriyor"
        Brezilya'dan flaş Fred iddiası!
        Aydın'da silahlı saldırı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Milli Takım'ın Romanya kadrosu açıklandı!
        "İyi bayramlar"
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
