        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 bölgede yağış var!

        Bugün yurt genelinde yağış bekleniyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yağışların kuvvetli olacağı uyarısında bulunuldu. Termometre, Karadeniz ve Marmara'da 3 ilâ 5 derece yükseliyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Giriş: 21.03.2026 - 07:07 Güncelleme:
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve iç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        YAĞIŞLAR BÜYÜK ÖLÇÜDE SAĞANAK

        Yağışların genellikle yağmur ve sağanak yağışlı, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Akdeniz, Ege ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olmak üzere, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak çevreleri, Bingöl ve Muş'un güneyi, Mersin, Adana, Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli olması bekleniyor.

        İÇ VE DOĞU KESİMLERDE BUZLANMAYA DİKKAT

        Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerin yüksekleri ile doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden; İç Anadolu’nun doğusunda Güneydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        2 BÖLGEDE SICAKLIK ARTIYOR

        Hava sıcaklıklarının, Karadeniz'in iç kesimleri ile Marmara'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

        DOĞU MARMARA VE KIYI EGE'DE RÜZGAR KUVVETLİ

        Rüzgarın genellikle güneyli, Batı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın doğusu, Kıyı Ege'de kuzeyli, İç Anadolu’nun doğusunda güneyli kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 12, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzey çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

        İSTANBUL: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        İZMİR: 14, Çok bulutlu

        KOCAELİ: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        BURSA: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        EDİRNE: 13, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        A.KARAHİSAR: 7, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        DENİZLİ: 12, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        MUĞLA: 14, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        ADANA: 15, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor

        ANTALYA: 18, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        HATAY: 15, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        MERSİN: 15, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor

        ESKİŞEHİR: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        KONYA: 9, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

        NEVŞEHİR: 11, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

        BOLU: 7, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        KASTAMONU: 13, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        ZONGULDAK: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        AMASYA: 16, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

        SAMSUN: 12, Çok bulutlu

        TOKAT: 19, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

        TRABZON: 12, Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

        ERZURUM: 8, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        KARS: 7, Çok bulutlu

        MALATYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        VAN: 9, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        GAZİANTEP: 11, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR: 12, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        SİİRT: 13, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA: 15, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        Donald Trump: Ateşkes istemiyorum
        Çocuk kavgasında aileler çatıştı! 3 ölü, 22 yaralı
        Adana'da kardeşlere bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Mücteba Hamaney: Türkiye'ye yönelik saldırıyı İran gerçekleştirmedi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        IEA'dan petrol krizi uyarısı
        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'den Vietnam benzetmesi
        F.Bahçe Beko, Milano'ya geçit vermedi!
        "ABD Hark Adası'nı işgali değerlendiriyor"
        Brezilya'dan flaş Fred iddiası!
        Trump'tan NATO ülkelerine: Korkaklar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Aydın'da silahlı saldırı
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        Milli Takım'ın Romanya kadrosu açıklandı!
        "İyi bayramlar"
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
