Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve iç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR BÜYÜK ÖLÇÜDE SAĞANAK

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak yağışlı, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Akdeniz, Ege ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olmak üzere, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak çevreleri, Bingöl ve Muş'un güneyi, Mersin, Adana, Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE BUZLANMAYA DİKKAT

Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerin yüksekleri ile doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden; İç Anadolu’nun doğusunda Güneydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

2 BÖLGEDE SICAKLIK ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının, Karadeniz'in iç kesimleri ile Marmara'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

DOĞU MARMARA VE KIYI EGE'DE RÜZGAR KUVVETLİ

Rüzgarın genellikle güneyli, Batı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın doğusu, Kıyı Ege'de kuzeyli, İç Anadolu’nun doğusunda güneyli kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 12, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzey çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

İSTANBUL: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR: 14, Çok bulutlu

KOCAELİ: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BURSA: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE: 13, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR: 7, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ: 12, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA: 14, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ADANA: 15, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor

ANTALYA: 18, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY: 15, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN: 15, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor

ESKİŞEHİR: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA: 9, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

NEVŞEHİR: 11, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

BOLU: 7, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KASTAMONU: 13, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AMASYA: 16, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN: 12, Çok bulutlu

TOKAT: 19, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON: 12, Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

ERZURUM: 8, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS: 7, Çok bulutlu

MALATYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN: 9, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GAZİANTEP: 11, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR: 12, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

SİİRT: 13, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA: 15, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı