        Arda Güler 68 metreden attığı golü anlattı: Her zaman istiyordum! - Futbol Haberleri

        Arda Güler 68 metreden attığı golü anlattı: Her zaman istiyordum!

        Real Madrid'in Elche'yi 4-1 mağlup ettiği maçta yaklaşık 70 metreden fileleri havalandırarak gündem olan Arda Güler, attığı golle ilgili konuştu. Kulübün Youtube kanalında yayınlanan röportajda milli futbolcu, "Her zaman böyle bir gol atmak istiyordum" dedi. 21 yaşındaki yıldız ayrıca, Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Alex de Souza hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

        Giriş: 21.03.2026 - 09:56 Güncelleme:
        Real Madrid'in ligde Elche'yi 4-1 yendiği maçta yaklaşık 70 metreden attığı golle herkesi kendisine hayran bırakan Arda Güler, kulübün Youtube kanalına verdiği röportajda hem olağanüstü golünü anlattı hem de kariyerinde ilham aldığı isimleri açıkladı.

        "O TARZ BİR VURUŞ KALİTEM VAR"

        İlk olarak Elche'ye attığı golle ilgili konuşan 21 yaşındaki milli futbolcu, "Daha önce de denemiştim. Her zaman böyle bir gol atmak istiyordum. O tarz bir vuruş kalitem var. Kaleciyi önde gördüğümde böyle vuruşlar deneyebiliyorum. Maçın içerisinde bir an gelişti. Uzaktan böyle bir gol attım" dedi.

        "ÖRNEK ALDIĞIM FUTBOLCU ALEX DE SOUZA'YDI"

        Arda Güler, çocukluğunda Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Alex de Souza'yı örnek aldığını da açıklarken, sonraki yıllarda ise yine eski Fenerbahçeli Mesut Özil'i izlediğini söyledi.

        Genç futbolcu, "Küçüklükten beri örnek aldığım futbolcu Alex de Souza'ydı. Daha sonra Mesut Özil ve Luka Modric'i izledim. Kendimi onlara benzetmeye çalışıyorum. Çok elit futbolcular" diye konuştu.

        Öte yandan Arda'nın yaklaşık 70 metreden attığı tahmin edilen golünün mesafesiyle ilgili LaLiga'dan resmi bir açıklama yapıldı.

        Paylaşıma göre milli yıldız, topu Elche ağlarına tam 68,6 metre uzaklıktan gönderdi.

        Ayrıca, "Gol olma ihtimali %0.1, %99,9 inanç. Arda Güler'den 68,6 metrelik inanılmaz şut" ifadelerine yer verildi.

        MİKEL LASA: ANTRENMANDA BİLE ATAMAZSIN

        Milli futbolcumuz Arda Güler'in 68 metre mesafeden Elche'ye attığı gol dünya gündemini altüst etti.

        1995 yılında 58 metreden Sevilla'ya gol atarak Real Madrid tarihinin en uzak mesafe golüne imza atan Mikel Lasa, rekorunu geçen Arda'ya övgüler yağdırdı:

        "Gerçekten nefes kesiciydi. İzlemekten asla bıkmayacağınız bir gol. Arda'yı tebrik etmeliyiz. Kalitesini zaten biliyoruz. Bunu bir kez daha gösterdi. Yaklaşık 30 kez izledim. Birkç açıdan da baktım. Antrenmanda bile atamazsınız. Birçok statta böyle şeyler göremezsiniz. Bunu Santiago Bernabeu'da yaptı. Daha iyisini de yapar. Bernabeu'da, kendi seyircinizin önünde bir maçta gerçekleşmesi gerçekten olağanüstü. Rekorumun kırılmasına sevindim ve umarım bir daha böyle bir gol görmemiz çok uzun sürmez."

