Antalya'daki arazi davasında 19 yıl sonra karar!

Dava konusu Antalya'nın Alanya ilçesindeki Gözübüyük Mahallesi’nde yapılan kadastro çalışmalarıyla ilgiliydi. Bölgede arazisi olduğunu belirten bazı vatandaşlar kadastro tespitlerine itiraz etti. Taşınmazlar üzerinde hakları olduğunu iddia eden vatandaşlar durumu yargıya taşıdı.

102 PARSEL ARAZİ, YARGIYA İNTİKAL ETTİ

Arazilerle ilgili dava, 7 Ağustos 2007'de açıldı. Dava, zaman içinde çok sayıda dosyanın birleşmesiyle büyüdü. Dosyada taraf kişi sayısı 114'e ulaştı. Bölgede bulunan toplam 102 parsel arazi, yargıya intikal etti.

İLK KARAR 7 YIL SONRA VERİLDİ

Mahkeme bazı talepleri kabul etti. Bazıları hakkında ise ret kararı verdi. Karar, temyiz için Yargıtay'ın önüne gitti.

20 YILA YAKLAŞAN DAVADA KARAR ÇIKTI

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi dosyayı 2016 yılında inceledi. Yerel mahkemenin kararını bozdu. Davanın yeniden görülmesine hükmetti. Dosya yeniden Alanya Kadastro Mahkemesine gönderildi. Uzun yargılama sürecinin ardından mahkeme, 11 Mart 2026'da karar verdi. Davaya konu olan taleplerin bir kısmı kabul edilip, bir kısmı ise reddedildi. Dava, 20 yıla yaklaşan sürede sonuçlanmış oldu.