        Antalya'daki arazi davasında 19 yıl sonra karar! | Son dakika haberleri

        Antalya'daki arazi davasında 19 yıl sonra karar!

        Antalya'nın Alanya ilçesindeki bazı arazilerin orman sınırları içinde olup olmadığı yargıya taşındı. Bölgede arazisi olduğunu belirten bazı vatandaşlar kadastro tespitlerine itiraz etti. 19 yıl sonra karar çıktı. Habertürk'ten Emre Aytekin'in haberi..

        Giriş: 21.03.2026 - 12:12 Güncelleme:
        Antalya'daki arazi davasında 19 yıl sonra karar!
        Dava konusu Antalya'nın Alanya ilçesindeki Gözübüyük Mahallesi’nde yapılan kadastro çalışmalarıyla ilgiliydi. Bölgede arazisi olduğunu belirten bazı vatandaşlar kadastro tespitlerine itiraz etti. Taşınmazlar üzerinde hakları olduğunu iddia eden vatandaşlar durumu yargıya taşıdı.

        102 PARSEL ARAZİ, YARGIYA İNTİKAL ETTİ

        Arazilerle ilgili dava, 7 Ağustos 2007'de açıldı. Dava, zaman içinde çok sayıda dosyanın birleşmesiyle büyüdü. Dosyada taraf kişi sayısı 114'e ulaştı. Bölgede bulunan toplam 102 parsel arazi, yargıya intikal etti.

        İLK KARAR 7 YIL SONRA VERİLDİ

        Mahkeme bazı talepleri kabul etti. Bazıları hakkında ise ret kararı verdi. Karar, temyiz için Yargıtay'ın önüne gitti.

        20 YILA YAKLAŞAN DAVADA KARAR ÇIKTI

        Yargıtay 20. Hukuk Dairesi dosyayı 2016 yılında inceledi. Yerel mahkemenin kararını bozdu. Davanın yeniden görülmesine hükmetti. Dosya yeniden Alanya Kadastro Mahkemesine gönderildi. Uzun yargılama sürecinin ardından mahkeme, 11 Mart 2026'da karar verdi. Davaya konu olan taleplerin bir kısmı kabul edilip, bir kısmı ise reddedildi. Dava, 20 yıla yaklaşan sürede sonuçlanmış oldu.

        Pezeşkiyan: Komşularımızla çatışma niyetimiz yok
        İran: Savaşın kalıcı olarak sonra ermesini istiyoruz
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        İngiltere ABD'ye izin verdi, İran tepki gösterdi
        Donald Trump: Ateşkes istemiyorum
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        Savaş sonrası United Airlines'tan kapasite azaltma kararı
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        Tarkan'dan bayram mesajı
        "Her zaman istiyordum"
        Haftanın Kitapları
        ABD mahkemesinden Elon Musk kararı
        7 saat uyuyanla 9 saat uyuyan arasındaki fark ne?
        "Güvende hissetmiyorum"
