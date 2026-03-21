Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı: Ameliyat olmam gerekiyor!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Liverpool maçında kolu kırılan ve ardından ülkesi Nijerya'ya giden Victor Osimhen, bir yayıncının programına konuk oldu ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, Liverpool maçında yaşadığı sakatlık sonrası ülkesi Nijerya'ya gitmişti. Milli ara nedeniyle ülkesine dönen Osimhen, bir yayıncının programına konuk oldu.
"GALATASARAY BİR KULÜPTEN FAZLASI"
Konuk olduğu programda Galatasaray'a olan bağlılığını anlatan yıldız oyuncu, "Galatasaray benim için bir kulüpten daha fazlası... Yollarımızın kesişmesi kaderdi. O kulübe girdiğin anda şunu fark ediyorsun… Özellikle genç oyuncuların formaya nasıl ter döktüğünü, armaya nasıl bağlı olduklarını görüyorsun. Ve açıkçası, daha önce yaşamadığım şeyleri orada yaşadım gerçek sevgi. Futbolda oyunculara her zaman bu sevgi gösterilmez ama o kulüpte, hem kulüp içinde hem de dünyanın dört bir yanındaki taraftarlardan bunu hissettim." diye konuştu.
"BAZILARI BÖYLE SEVGİ VE BAĞLILIK HİSSİNİ HİÇ YAŞAYAMAZ"
"Bizim bir geleneğimiz var… Her maçtan sonra ellerimizi kaldırır, üç kez aynı hareketi yapıyoruz. Buna üçlü diyoruz. Benim kızım bile bunu çok iyi yapıyor. Gerçekten bu, bir futbolcunun hayatında her zaman yaşayabileceği bir şey değil. Bazı oyuncular 10-20 yıl oynar ama böyle bir sevgi ve bağlılık hissini hiç yaşayamaz."
"ÖNCEKİ SAKATLIKLARIMA GÖRE BU HİÇBİR ŞEY"
Liverpool maçında koluna aldığı darbenin ardından kırık oluşan Osimhen, pozisyon anını ise şöyle anlattı:
"Ben artık bu tür şeylere yabancı değilim. Daha kötülerini yaşadım. Top geliyordu, elim boştaydı, onun dizini getirdiğini bilmiyorum, dizi benim koluma geldi. Önce kırıldığını anlamadım. Maç bitmeden geçer diye düşündüm. Koşmak isteyince o şey beni ağırlaştırdı. Sanki elim düşüyormuş gibi oldu. Denedim kendimi ama olmadı. Liverpoollu oyuncular maçtan sonra bana ulaştılar. Bu şeyin ciddi olduğunu bilmiyorlarmış. (Konate) bana Instagram'dan mesaj attı. Bana zarar vermek istememiş. Önceki sakatlıklarıma kıyasla bu hiçbir şey."
"5-6 HAFTA İÇİNDE İYİLEŞİRİM"
Osimhen, ameliyat olacağını ve geri dönüş tarihini, "Ameliyat olmam gerekiyor çünkü kolum kırık. En fazla 5-6 hafta içerisinde iyileşirim." sözleriyle açıkladı.
Golcü oyuncu, "En fazla 6 hafta. İlk 4 hafta dinlenme ve iyileşme süreci. Sonraki 2 hafta ise tek başına antrenman yapıyorsun, kondisyonunu geri kazanıyorsun." ifadelerini kullandı.