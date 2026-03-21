Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı: Ameliyat olmam gerekiyor!

"ÖNCEKİ SAKATLIKLARIMA GÖRE BU HİÇBİR ŞEY"

Liverpool maçında koluna aldığı darbenin ardından kırık oluşan Osimhen, pozisyon anını ise şöyle anlattı:

"Ben artık bu tür şeylere yabancı değilim. Daha kötülerini yaşadım. Top geliyordu, elim boştaydı, onun dizini getirdiğini bilmiyorum, dizi benim koluma geldi. Önce kırıldığını anlamadım. Maç bitmeden geçer diye düşündüm. Koşmak isteyince o şey beni ağırlaştırdı. Sanki elim düşüyormuş gibi oldu. Denedim kendimi ama olmadı. Liverpoollu oyuncular maçtan sonra bana ulaştılar. Bu şeyin ciddi olduğunu bilmiyorlarmış. (Konate) bana Instagram'dan mesaj attı. Bana zarar vermek istememiş. Önceki sakatlıklarıma kıyasla bu hiçbir şey."