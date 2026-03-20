        Mücteba Hamaney: Türkiye'ye yönelik saldırıyı İran gerçekleştirmedi | Dış Haberler

        "Türkiye ve Umman'a yönelik saldırıyı İran gerçekleştirmedi"

        İran lideri Mücteba Hamaney, Türkiye ve Umman'a yönelik saldırıların İran tarafından gerçekleştirilmediğini belirtti. Hamaney, komşu ülkelerle ilişkilerin güçlendirilmesine inandığını ifade etti.

        Giriş: 20.03.2026 - 18:11
        Mücteba Hamaney: Türkiye'ye yönelik saldırıyı İran gerçekleştirmedi

        İran lideri Mücteba Hamaney, Türkiye ve Umman'a yönelik saldırıların İran tarafından gerçekleştirilmediğini belirtti.

        Hamaney, "Bu, Siyonist düşmanın İran İslam Cumhuriyeti ile komşuları arasında bölünme yaratmak için kullandığı sahte bayrak taktiğidir ve bu durum başka bazı ülkelerde de yaşanabilir." ifadelerini kullandı.

        Mücteba Hamaney, komşularla ilişkilerin güçlendirilmesine inandığını dile getirdi.

        Hamaney ayrıca, Pakistan ve Afganistan'ın daha iyi ilişkiler geliştirmesine dair dileğini paylaştı.

        İran lideri, yeni İran yılını "Ulusal Birlik ve Ulusal Güvenlik Gölgesinde Dirençli Bir Ekonomi Yılı" olarak isimlendirdi.

