ABD Başkanı Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi

ABD Başkanı Donald Trump dün, Washington'da Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile yaptığı görüşmede, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını savundu, bu saldırılar ile Japonya'nın 1941'deki Pearl Harbor saldırısı arasında bir paralellik kurdu.

Bir gazetecinin müttefiklere savaş planlarını neden bildirmediğini sorması üzerine Trump,

"Biz sürpriz istedik. Sürprizi Japonya'dan daha iyi kim bilir? Pearl Harbor'ı neden bana söylemediniz? Sanırım siz sürprize bizden çok daha fazla inanıyorsunuz." yanıtını verdi.

Trump'ın bu sözlerinin ardından Oval Ofis'te yanında oturan Japonya Başbakanı Takaichi'nin şaşkınlığı yüzünden anlaşıldı.

Trump'ın Pearl Harbor yanıtına ABD heyetinde bulunanlar gülerken, Japon heyetinin şaşkınlığı kameralara yansıdı.

Japonya'nın 7 Aralık 1941'de Hawaii'deki Pearl Harbor ABD deniz üssüne düzenlediği saldırıda 2 bin 390 Amerikalı hayatını kaybetti. ABD, ertesi gün Japonya'ya savaş ilan etti; dönemin başkanı Franklin D. Roosevelt bu günü "utançla hatırlanacak bir tarih" olarak nitelendirdi.

ABD, Ağustos 1945'te Japonya'yı mağlup etti; bu, ABD'nin Hiroşima ve Nagasaki atom bombası saldırısı ile yüz binlerce sivilin ölümüne yol açmasından günler sonra gerçekleşti.