Galatasaray, Devler Ligi'nden elendi: UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray, 1-0'lık galibiyetin rövanşında Liverpool ile deplasmanda karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, sahadan 4-0 mağlup ayrıldı ve Avrupa'ya veda etti. Türkiye'den Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek takım Samsunspor olurken; sıralamadaki en yakın rakibimiz Çekya'da ise iki takım yoluna devam ediyor. Peki ülke puanında son durum nasıl oluştu? İşte UEFA ülke puanında son durum...
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasının son 16 turunda Liverpool ve Galatasaray, Anfield'da kozlarını paylaştı. İstanbul'daki ilk maçı 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, deplasmanda 4-0 kaybederek, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Türkiye'den Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek takım Samsunspor olurken; sıralamadaki en yakın rakibimiz Çekya'da Sigma Olomouc ve Sparta Prag kaldı.
UEFA Konferans Ligi son 16 turunda mücadele eden Samsunspor, Rayo Vallecano deplasmanına 3-1'lik dezavantajla çıkacak. Sigma Olomouc, 0-0'ın rönvaşında Mainz'a konuk olacak. Sparta Prag ise 2-1'lik yenilginin rövanşında AZ Alkmaar'ı ağırlayacak.
İşte güncellen UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.
1. İngiltere - 114.686
2. İtalya - 98.874
3. İspanya - 94.421
4. Almanya - 89.759
5. Fransa - 81.355
6. Portekiz - 70.966
7. Hollanda - 67.345