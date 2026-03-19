Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Galatasaray, Devler Ligi'nden elendi: UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi! İşte UEFA ülke puanında son durum! - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Devler Ligi'nden elendi: UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!

        Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray, 1-0'lık galibiyetin rövanşında Liverpool ile deplasmanda karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, sahadan 4-0 mağlup ayrıldı ve Avrupa'ya veda etti. Türkiye'den Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek takım Samsunspor olurken; sıralamadaki en yakın rakibimiz Çekya'da ise iki takım yoluna devam ediyor. Peki ülke puanında son durum nasıl oluştu? İşte UEFA ülke puanında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2026 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasının son 16 turunda Liverpool ve Galatasaray, Anfield'da kozlarını paylaştı. İstanbul'daki ilk maçı 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, deplasmanda 4-0 kaybederek, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

        2

        Türkiye'den Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek takım Samsunspor olurken; sıralamadaki en yakın rakibimiz Çekya'da Sigma Olomouc ve Sparta Prag kaldı.

        3

        UEFA Konferans Ligi son 16 turunda mücadele eden Samsunspor, Rayo Vallecano deplasmanına 3-1'lik dezavantajla çıkacak. Sigma Olomouc, 0-0'ın rönvaşında Mainz'a konuk olacak. Sparta Prag ise 2-1'lik yenilginin rövanşında AZ Alkmaar'ı ağırlayacak.

        4

        İşte güncellen UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

        5

        İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

        Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

        6

        1. İngiltere - 114.686

        7

        2. İtalya - 98.874

        8

        3. İspanya - 94.421

        9

        4. Almanya - 89.759

        10

        5. Fransa - 81.355

        11

        6. Portekiz - 70.966

        12

        7. Hollanda - 67.345

        13

        8. Belçika - 62.250

        14

        9. TÜRKİYE - 51.475

        15

        10. Çekya - 48.525

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'da hangi üst düzey isimler öldürüldü?
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        Bir babanın yıkıldığı an: Derenin kenarında terliği vardı!
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        OECD’den ücret uyarısı
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
