Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı şirketlerin influencerlara reklam yaptırması nedeniyle KDV ve gelir vergisi kesintisi yapılmasına gerek olmadığını açıkladı. Ancak tabii ki istisnalar da var.

Konuyu açarak gidelim. Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvuran bir şirket, sosyal içerik üreticileri ile reklam çalışması yapacağını bu nedenle herhangi bir KDV ödeyip ödememesi gerektiğini sordu. Şirket yapacağı ödemeler için ayrıca gelir vergisi tevkifatı (kesinti) yapılıp yapılmayacağı ve reklam bedeli dekontuna istinaden 2 Nolu KDV beyannamesi ile bildirimde bulunulup bulunulmayacağını öğrenmeye çalıştı.

İNFLUENCERİN BANKA HASABI İSTİSNA KAPSAMINDA OLMALI

İdare'nin bu konuda verdiği özelge incelendiğinde öncelikle ödeme yapılacak sosyal içerik üreticilerinin istisna kapsamında açmış oldukları banka hesaplarına ödeme yapılması gerektiği göze çarpıyor. Yani ilk adım influencerın istisna kapsamında (193 sayılı Kanunun mükerrer 20/B maddesi kapsamında) bir banka hesabının olması.

Peki influencer bu istisna hakkını nereden alıyor? 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun "Sosyal içerik üreticiliği, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden sunulan hizmetler ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası" başlıklı mükerrer 20/B maddesinden.

Bu maddede "İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ve bu ortamlar üzerinden verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden sağlanan kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden müstesnadır" deniliyor.

Fakat bu istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye'de kurulu bankalarda bu istisna kapsamında bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şart.

BANKA ZATEN KESİNTİ YAPIP ÖDÜYOR

Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla yüzde 15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve Kanunun 98 ve 119'uncu maddelerindeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlü. Maliye bu nedenle bu tutar üzerinden 94'üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yani kesinti yapılamayacağını açıkladı. Üstelik mükelleflerin birinci fıkra kapsamı dışında başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç ya da iratlarının bulunması istisnadan faydalanmalarına engel değil.

5 MİLYON 300 BİN LİRADAN FAZLA KAZANANLAR İÇİN GEÇERLİ DEĞİL

Ancak önemli bir şart daha var. O da kazançları toplamı 103'üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşanlar bu istisnadan faydalanamıyor. Bu tutar ise bu yıl 5 milyon 300 bin lira. Bu doğrultuda 2026 yılı için ücret dışı gelirler için ilan edilen 4.gelir dilimi olan 5 milyon 300 bin TL’yi aşan gelirler, istisna kapsamında değerlendirilemeyecek, bankalar tarafından söz konusu gelir üzerinden tevkifat yapılmaksızın elde edilen gelirin tamamı mükellef tarafından ticari kazanç olarak beyan edilecek. İnfluencer ile çalışan, iş yaptıran, ürününü tanıttıran şirketin vergi kesintisi yapmak gibi bir sorumluluğu yine yok.

Gelir İdaresi özel görüşte istisnaya ilişkin şartların taşınmadığının tespit edilmesi halinde eksik tahakkuk etmiş olan verginin vergi ziyaı cezası kesilerek gecikme faiziyle birlikte tahsil olunacağını belirtiyor.

KATMA DEĞER VERGİSİ NASIL OLACAK?

Peki şirket KDV ödemesi yapacak mı? Gelir İdaresi 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançların KDV'den istisna edildiğini kaydediyor. Söz konusu istisnanın, 1/1/2022 tarihinden itibaren sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişiler ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara konu teslim ve hizmetlere uygulandığını açıklıyor. 1/1/2024 tarihinden itibaren internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden kazanç sağlayan gerçek kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara konu teslim ve hizmetlere de söz konusu istisnanın uygulanacağını da dile getiriyor.

Öte yandan yıllık gelirin 5 milyon 300 bin lirayı aşmasının da istisna uygulamasına bir etkisi bulunmadığı belirtildi.