Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Tarihe geçti: Nene'den Gaziantep FK karşısında hat-trick! - Fenerbahçe Haberleri

        Tarihe geçti: Nene'den Gaziantep FK karşısında hat-trick!

        Fenerbahçe'nin Malili oyuncusu Dorgeles Nene, Gaziantep FK maçında hat-trick yaptı ve tarihe geçti. Nene, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinde hat-trick yapan en genç yabancı oyuncu oldu. (23 yaş 84 gün)

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.03.2026 - 22:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftası açılış maçında Fenerbahçe, evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşırken, sarı-lacivertlilerde Nene 3 gole imza attı.

        2

        Mücadelenin 41. dakikasında Sidiki Cherif ile gelişen kontrada kaleciden seken topu filelere gönderen Nene, takımını 1-0 öne geçirdi.

        3

        23 yaşındaki kanat oyuncusu 59 ve 79. dakikalarda savunma arkasına yaptığı koşularla fileleri havalandırmayı başardı.

        4

        TARİHE GEÇTİ

        Nene, böylelikle sarı-lacivertli formayla ilk kez hat-trick yaptı ve tarihe geçti. Malili futbolcu, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinde hat-trick yapan en genç yabancı oyuncu oldu. (23 yaş 84 gün)

        5

        Kadıköy'de oynanan son 2 iç saha maçında da gol sevinci yaşayan Nene, ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı. Karşılaşmaya 11'de başlayan Dorgeles Nene, 90 dakika sahada kaldı.

        6
        7
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi felakete sürüklüyor
        İran basını: Besic Güçleri Komutanı öldü
        Bakan Fidan'dan gündeme dair açıklamalar
        "NATO üyelerinin çoğu operasyona katılmak istemiyor"
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Macron: Fransa kesinlikle katılmayacak
        İran saldırısı nedeniyle Trump yönetiminden ilk istifa
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Nene yıldızlaştı, Fenerbahçe farklı kazandı!
        Kar payı adı altında milyonluk vurgun
        Gürlek: Açık bir algı operasyonudur
        17 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Laricani hakkında neler biliniyor?
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Elon Musk’ın annesi İstanbul'da
        Halka arza X barikatı
        Ramazan Günlüğü
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
