Tarihe geçti: Nene'den Gaziantep FK karşısında hat-trick!

TARİHE GEÇTİ

Nene, böylelikle sarı-lacivertli formayla ilk kez hat-trick yaptı ve tarihe geçti. Malili futbolcu, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinde hat-trick yapan en genç yabancı oyuncu oldu. (23 yaş 84 gün)