Tarihe geçti: Nene'den Gaziantep FK karşısında hat-trick!
Fenerbahçe'nin Malili oyuncusu Dorgeles Nene, Gaziantep FK maçında hat-trick yaptı ve tarihe geçti. Nene, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinde hat-trick yapan en genç yabancı oyuncu oldu. (23 yaş 84 gün)
Trendyol Süper Lig'in 27. haftası açılış maçında Fenerbahçe, evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşırken, sarı-lacivertlilerde Nene 3 gole imza attı.
Mücadelenin 41. dakikasında Sidiki Cherif ile gelişen kontrada kaleciden seken topu filelere gönderen Nene, takımını 1-0 öne geçirdi.
23 yaşındaki kanat oyuncusu 59 ve 79. dakikalarda savunma arkasına yaptığı koşularla fileleri havalandırmayı başardı.
Kadıköy'de oynanan son 2 iç saha maçında da gol sevinci yaşayan Nene, ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı. Karşılaşmaya 11'de başlayan Dorgeles Nene, 90 dakika sahada kaldı.