ABD Başkanı Trump'ın İran'a saldırı kararı nedeniyle yönetimden üst düzey isim istifa etti

ABD Başkanı Trump'ın İran'a saldırı kararı, yönetiminde bir istifa getirdi.

ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Başkanı Joseph Kent, Trump yönetiminin İran'a saldırı kararı nedeniyle istifa etti.

Joseph Kent, Trump'a yazdığı mesajda, "Vicdanım elvermez ki İran'da devam eden savaşı destekleyeyim. İran, ülkemize acil bir tehdit oluşturmuyordu ve bu savaşı İsrail ve onun güçlü lobisinin baskısı nedeniyle başlattığımız açıktır" diye yazdı.

Kent'in, ABD ve İran arasındaki savaş başladığından beri geri planda bir tutum sergileyen Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'a yakın bir isim olduğu biliniyor.