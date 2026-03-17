Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
Real Madrid formasıyla 31 yıl önce en uzak mesafe golünü atan futbolcu Mikel Lasa, rekorunu geçen Arda Güler'i övdü: "30 kez izledim. Nefes kesiciydi. Antrenmanda bile atamazsınız." Öte yandan Real Madrid, Oscar Ödül Töreni esnasında Arda Güler'in 68 metreden attığı gole gönderme yapan bir paylaşımda bulundu
MİKEL LASA: ANTRENMANDA BİLE ATAMAZSIN
Milli futbolcumuz Arda Güler'in 68 metre mesafeden Elche'ye attığı gol dünya gündemini altüst etti.
1995 yılında 58 metreden Sevilla'ya gol atarak Real Madrid tarihinin en uzak mesafe golüne imza atan Mikel Lasa, rekorunu geçen Arda'ya övgüler yağdırdı:
"Gerçekten nefes kesiciydi. İzlemekten asla bıkmayacağınız bir gol. Arda'yı tebrik etmeliyiz. Kalitesini zaten biliyoruz. Bunu bir kez daha gösterdi. Yaklaşık 30 kez izledim. Birkç açıdan da baktım. Antrenmanda bile atamazsınız. Birçok statta böyle şeyler göremezsiniz. Bunu Santiago Bernabeu'da yaptı. Daha iyisini de yapar. Bernabeu'da, kendi seyircinizin önünde bir maçta gerçekleşmesi gerçekten olağanüstü. Rekorumun kırılmasına sevindim ve umarım bir daha böyle bir gol görmemiz çok uzun sürmez."
OSCAR GÖNDERMESİ
Oscar Ödülleri, Amerika'da 98'inci kez sahiplerini önceki gece yarısı buldu. Törenin yapıldığı saatlerde Real Madrid kulübünden ilginç bir paylaşım geldi.
İspanyol kulübü, Arda Güler'in Elche maçında 68 metreden attığı golü hatırlatıp, "Ve en iyi gol Oscar'ı… Bir Real Madrid yapımı. Kendi sahasından gol atan adam" ifadelerini kullandı.
ROMANYA'DA DA MANŞETLERDE
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Elch'ya karşı yaklaşık 70 metreden attığı gol ile dünya futbolunun en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Milli yıldızın bu golü A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde karşılaşacağı Romanya'yı oldukça korkuttu.
Rumen basınından Prosport, Arda Güler'in golünü Gheorghe Hagi'nin Real Madrid forması giyerken Osasuna'ya attığı gole benzeterek, "Dünyayı ayağa kaldırdı! Arda Güler, Türkiye – Romanya maçı öncesinde Real Madrid formasıyla orta sahadan, adeta Gică Hagi tarzı bir gole imza attı" ifadelerini manşete taşıdı.
Golazo'da yer alan haberde ise, "Romanya titriyor! 2026 Dünya Kupası play-off’unda rakip olacak yıldız futbolcu, 70 metreden müthiş bir gole imza attı!" denildi.
LA LIGA TARİHİNE GEÇTİ
La Liga tarihinin en uzak mesafeden atılan golünü 2004 yılında Numancia forması terleten Antonio José, 68 metreden Sevilla ağlarına göndermişti.
Arda Güler'in Elche'ye attığı golün mesafesi de 68 metre olarak hesaplandı. Milli futbolcu böylece bu golüyle La Liga tarihinde 'en uzun mesafeden atılan gol' rekorunu da egale etmiş oldu.
İSPANYA BASININDA GÜNDEM ARDA GÜLER
İspanya basınında Arda Güler'in golü övgü topladı. Genç yıldızın Puskas Ödülü'nü kazanma şansına şimdiden sahip olduğu belirtilirken, yılın en güzel gollerinden biri olduğu da dile getirildi.
Marca: "Arda Güler'in Bernabeu'da çılgınlık yaratan inanılmaz golü! Arda Güler sihirli değneğini salladı ve Bernabeu adeta büyülendi. Yarışmanın bitmesine daha aylar var ve 15 numaralı oyuncunun attığı bu imkansız gol, şimdiden bir sonraki Puskas Ödülü'nü kazanma şansına sahip. En azından bunun için gereken her şeye sahip."
Mundo Deportivo: "Arda Güler çıtayı yükseltti ve bunu mümkün olan en iyi şekilde yaptı; şüphesiz yılın en iyi gollerinden birini attı. Kendi yarı sahasından, hele ki 60 metreden fazla bir mesafeden gol atmakla övünebilecek çok az oyuncu var."
Cadena SER: "Arda Güler, kendi yarı sahasından sol ayağıyla yaptığı, Puskás Ödülü'ne layık bir vuruşla Bernabeu'yu coşturdu! Bu, muhtemelen sezonun en iyi golü."
AS: "Güler, Valverde'nin haftasında tarihi bir gol attı! Bir deha dokunuşu. Parlak bir an. Müzelik bir parça. Yıllarca konuşulacak."