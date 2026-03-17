Füzelerin gölgesinde yüzde 20 üstü getiri

ABD ile İsrail'in İran'a saldırısı ile 28 Şubat 2026'da başlayan savaş başta petrol fiyatları olmak üzere ekonomileri olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Türkiye net enerji ithalatçısı ülke olarak petrol fiyatlarının en iyi ihtimalle 80 dolarda kalması halinde bile bu yükselişin maliyeti 14,5 milyar dolar ek fatura olacak. Bu durumun ekonomiyi ve dolayısıyla şirketleri olumsuz etkilemeyeceğini söyleyemeyiz. İşte bu nedenlerle Borsa İstanbul savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana yüzde 5,5 geriledi, 13 bin 717 puandan 12 bin 956 puana indi.

YABANCI ÇIKMAYA BAŞLADI

2025 Kasım ayının son haftasında yabancıların borsadan yaklaşık 3 milyar dolarlık hisse almaya başlaması ile yüzde 26'nın üstünde değer kazanan endeks böylece gerilemeye başladı. Yabancı yatırımcılar da satın aldıkları hisseleri satmaya başladı. Merkez Bankası rakamlarına göre yabancı yatırımcı savaşın başladığı ilk hafta borsada 755 milyon dolarlık hisse sattı.

REKLAM

Ancak bu süreçte savaşa inat yükselen hisseler de vardı. 28 Şubat'tan bu yana borsada işlem gören 605 şirketten 377'sinin hissesi değer kazandı. 42 şirket hissesi ise yüzde 20'nin üstündeki getiri ile adeta savaşa kafa tuttu.

KÜÇÜK ŞİRKET HİSSELERİ AĞIRLIKTA

Savaşa rağmen fiyatı çok artan hisseleri incelediğimizde yüzde 54,5 ile Katılımevim ilk sırayı alarak dikkat çekiyor. Gerçi bu şirketin hissesi son 1 yılda yüzde 936 yükselişle endeksi de yukarı taşıyan hisselerden birisi olarak biliniyor. İkinci sırada yüzde 48,5 ile savaşın turizmi olumsuz etkileyeceği söylemlerine rağmen bir turizm şirketi olan Altınyunus Çeşme ile üçüncü sırada İnvestco Holding yer alıyor. Bu şirket ise şu anda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetiliyor. Savaşın başından bu yana yüzde 20 ve üstü getiri sağlayan şirketlerin bu çoğunun küçük ve orta boy şirket hisseleri olması dikkatlerden kaçmazken savaş sürecini artıda yürüten 377 şirket içinde Tüpraş ve Aksa Enerji gibi enerji şirketlerinin yanı sıra büyük demir çelik, perakende ve sigorta şirketleri de bulunuyor.

Uzmanlar yüzde 5,5 düşmesine rağmen fonların ve yabancıların savaşın hemen öncesi alımları nedeniyle borsanın burnumuzun dibindeki savaşa karşı iyi performans gösterdiğini belirtiyor.