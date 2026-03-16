        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! (26. hafta) - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'de 26. hafta geride kalırken, lider Galatasaray sahasında Rams Başakşehir'i 3-0 mağlup etti. Zirve yarışındaki Fenerbahçe ise deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu ve büyük yara aldı. Trabzonspor da Karadeniz Derbisi'nde Çaykur Rizespor'u 1-0'lık skorla geçti. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde bulundu ve takımların toplayacağı puanı açıkladı. İşte sıralama...

        Giriş: 16.03.2026 - 19:10 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig'de 26 hafta geride kaldı. 64 puanla zirvede Galatasaray yer alırken, bu hafta yara alan en yakın rakibi Fenerbahçe ise 57 puanda kaldı ve 2. sırada kendine yer buldu. Karadeniz Derbisi'ni kazanan Trabzonspor ise 57 puanla 3. sırada konumlandı.

        Euro Club Index'te Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da belirlendi.

        İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...

        18- FATİH KARAGÜMRÜK: 25 PUAN

        17- EYÜPSPOR: 29 PUAN

        16- KAYSERİSPOR: 30 PUAN

        15- ANTALYASPOR: 31 PUAN

        14- KASIMPAŞA: 32 PUAN

        13- GENÇLERBİRLİĞİ: 33 PUAN

        12- KONYASPOR: 37 PUAN

        11- ALANYASPOR: 39 PUAN

        10- ÇAYKUR RİZESPOR: 40 PUAN

        9- GAZİANTEP FK: 42 PUAN

        8- KOCAELİSPOR: 43 PUAN

        7- SAMSUNSPOR: 46 PUAN

        6- GÖZTEPE: 53 PUAN

        5- BAŞAKŞEHİR: 55 PUAN

        4- BEŞİKTAŞ: 64 PUAN

        3- TRABZONSPOR: 71 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %0.3

        Geçen hafta: %0.4

        2- FENERBAHÇE: 75 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %3.6

        Geçen hafta: %15.3

        1- GALATASARAY: 84 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %96.1

        Geçen hafta: %84.4

        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlandı
