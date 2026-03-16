Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"

Washington'daki en değerli şeylerden biri artık 10 haneli bir telefon numarası. Doğru zamanda kullanıldığında finansal piyasaları sarsabilecek, gündemi belirleyebilecek ve politikaları etkileyebilecek bir numara bu.

The Atlantic dergisinin ABD yönetiminde iki yetkilinin aktardığına göre, son haftalarda Beyaz Saray'a, Başkan Donald Trump'ın kişisel telefon numarasının nüfuz elde etmek isteyen varlıklı çevrelere satılmak üzere teklif edildiğine dair bilgiler ulaştı. Yetkililerden biri durumu şöyle anlattı:

"Gerçekten inanılmaz. CEO'ların numarası için para teklif ettiğini duydum. Kripto yatırımcılarının kripto para önerdiğini de."

Gazeteciler de kendi aralarında adeta takas yapmaya başlamış durumda. Bazıları Trump'ın numarasını alabilmek için başka dünya liderlerinin iletişim bilgilerini, hatta bazen onlarca önemli ismin telefon numarasını teklif ediyor. Atlantic'e konuşan ikinci bir kaynak, "Kontrolden çıktı" dedi.

DANIŞMANLARI TAKİP ETMEYİ BIRAKMIŞ DURUMDA

Trump'ın ikinci başkanlık döneminin başında kimse bunun yaşanacağını öngörmemişti. O dönemde telefon numarası yalnızca başkanın yakın arkadaşları ve onu nadiren arayan birkaç gazeteci tarafından biliniyordu. Ancak artık o kadar çok kişi Trump'ın kişisel telefonunu arıyor ki danışmanları kimin aradığını takip etmeyi bırakmış durumda.

Trump bazen toplantılar sırasında telefonunu ekranı yukarı bakacak şekilde masaya bırakıyor ve böylece çalışanlar ekranda yanıp sönen bildirimleri, gelen ya da kaçırılan aramaları görebiliyor. Bunların yalnızca bir kısmı kayıtlı numaralardan geliyor. Yetkililerden biri, "Gerçekten arka arkaya gazeteci çağrıları geliyor." dedi. Başka bir yetkili ise, "İki saat içinde on gazeteci arayabiliyor" ifadelerini kullandı.

Başkanın kısa ve bazen birbiriyle çelişen açıklamaları için verilen bu mücadele, hükümetin Amerikan kamuoyuna net bir mesaj iletmesini zorlaştırıyor. Ancak Trump'ın danışmanlarının müdahale etme gibi bir planı yok. Aynı yetkili, "Bundan hoşlanıyor. Basınla nasıl başa çıkacağını biliyor." dedi.

"BASIN TRUMP'A DOYMUYOR"

Beyaz Saray Basın Sözcüsü, Trump'ın telefonu hakkında sorulan soruya şu yanıtı verdi:

"Başkan Trump tarihin en şeffaf ve en ulaşılabilir başkanıdır. Basın Trump'a doymuyor ve bunun farkındalar."

ABD'nin iki hafta önce İran'a saldırmasının ardından Trump, çok sayıda medya kuruluşuna görüş verdi, otuzdan fazla telefon görüşmesi yaptı. Bunların arasında ABC News, Axios, CBS News, CNN, Daily Mail, Daily Telegraph, İsrail'in Channel 14 kanalı, Fox News, MSNBC, NBC News, The New York Times, New York Post, Politico, Times of Israel, The Washington Post ve The Atlantic bulunuyor.

"TRUMP'IN DIŞ POLİTİKA HAMLELERİ BUNU BAŞLATTI"

The Atlantic gazeteciler arasında bu yoğun rekabeti başlatan şeylerden birinin Trump'ın dış politika hamlelerinin olduğunu yazdı.

New York Times, Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun yakalanmasının ardından sabahın erken saatlerinde Trump'ı aradı. Trump operasyon için "Aslında harika bir operasyondu" dedi. Washington Post ise İran'a yönelik son saldırıların ardından başkana ilk ulaşan medya kuruluşu oldu. Trump bu görüşmede "Tek istediğim halk için özgürlük" dedi.

Trump'ın İran'a savaş başlattıktan sonra günlerce basın toplantısı yapmaması, telefonunu dünyada olup biteni anlamaya çalışan gazeteciler için neredeyse tek bilgi kaynağı haline getirdi. O cumartesi günü ilk telefon röportajı sabah 04.00'te yayımlandı; sonuncusu ise gece 23.00'e doğru.

Trump'ın çelişkili açıklamaları daha fazla telefon edilmesine yol açtı. İlk gün Axios'a savaşın "iki ya da üç gün içinde bitebileceğini" söyledi. Ertesi gün New York Times'a "dört ya da beş hafta süreceğini" ifade etti. CBS News ise bombardımanların başlamasından bir haftadan fazla süre sonra Trump'a ulaştığında "Savaş büyük ölçüde tamamlandı sayılır" dedi.

"ERİŞİM ONUN RUH HALİNE BAĞLI"

Beyaz Saray’daki üst düzey yetkililer bu durumdan sık sık rahatsız oluyor çünkü bu kısa açıklamalar bağlamdan yoksun olabiliyor ama yine de Oval Ofis'te yapılmış resmi bir röportaj kadar ciddiye alınabiliyor.

Başkana erişim onun ruh haline ve programına bağlı. Yetkililerden biri, "Hiç telefon açmadığı günler de oldu; hatta bazı insanların yüzüne kapattı" dedi.