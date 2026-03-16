98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen 2026 Oscar (Akademi) Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Geceye 6 ödülle One Battle After Another damga vururken, oyunculuk kategorilerinin en büyük ödüllerini Hamnet filmindeki performansıyla Jessie Buckley ve Sinners filmindeki rolüyle Michael B. Jordan kazandı
Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan 98. Akademi Ödülleri sahiplerini buldu.
Conan O’Brien, ikinci kez Oscar töreninin sunuculuğunu üstlenerek Los Angeles’taki Dolby Theatre sahnesine çıktı. O’Brien açılış bölümünde, aday oyuncu Amy Madigan’ın Weapons filmindeki karakteri 'Gladys' kılığına girerek aday filmlere gönderme yapan bir skeç yaptı.
Törenin başında anma programı gerçekleşti. Barbra Streisand, Robert Redford ile geçirdiği zamanları anlattı ve ona “The Way We Were” şarkısından bir bölüm söyledi; Billy Crystal, 14 Aralık’ta Los Angeles’taki evlerinde ölü bulunan yönetmen Rob Reiner ve Reiner’in eşi Michelle’e yapılan bir anmayı sundu. Rachel McAdams ise Diane Keaton’ı onurlandırdı. Ancak bu duygusal anların ardından Jimmy Kimmel, belgesel ödüllerini vermek üzere sahneye çıktı ve CBS News ile Trump/Amazon’u hedef alan espriler yaptı.
98. Akademi Ödülleri’nde (Oscar) Paul Thomas Anderson’ın yönettiği One Battle After Another (Savaş Üstüne Savaş) en iyi film ve en iyi yönetmen dahil 6 ödül kazanarak geceye damga vurdu. Paul Thomas Anderson böylelikle 30 yıllık kariyerinde ilk Oscar'ını almış oldu.Paul Thomas Anderson
Film ayrıca uyarlama senaryo, yardımcı erkek oyuncu (Sean Penn), kurgu ve oyuncu seçimi dallarında da ödül aldı. Oyuncu kadrosu seçimi kategorisi bu yıl ilk kez Oscar kapsamında verildi.Jessie Buckley, Michael B. Jordan, ve Amy Madigan
Gecenin dikkat çeken yapımlarından biri de 16 adaylıkla rekor kıran Sinners oldu. Film, en iyi erkek oyuncu ödülünü Michael B. Jordan’a kazandırırken Ryan Coogler’a da en iyi özgün senaryo ödülünü getirdi. Yapım ayrıca görüntü yönetimi ve müzik dallarında da ödül kazandı.
Sinners’ın görüntü yönetmeni Autumn Durald Arkapaw, bu kategoride Oscar kazanan ilk kadın olarak tarihe geçti.
En iyi kadın oyuncu ödülü Hamnet filmindeki performansıyla Jessie Buckley’e verilirken, yardımcı kadın oyuncu ödülünü Weapons filmindeki rolüyle Amy Madigan kazandı.
Javier Bardem, “Savaşa hayır ve özgür Filistin” dedi. Ardından en iyi uluslararası film ödülünü Sentimental Value’ya takdim etti.
Güney Kore yapımı müzikal fantastik animasyon KPop Demon Hunters, en iyi animasyon filmi ve en iyi özgün şarkı dallarında iki Oscar kazandı.Sentimental Value'nun yönetmeni Joachim Trier
Frankenstein filmi ise sanat yönetimi, kostüm tasarımı ile makyaj ve saç tasarımı dallarında üç ödülün sahibi oldu.
İşte 98. Oscar Ödülleri'ni kazananlar...
EN İYİ FİLM
One Battle After Another (KAZANAN)
Bugonia
Frankenstein
F1
Hamnet
Marty Supreme
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Train Dreams
EN İYİ KADIN OYUNCU
Jessie Buckley – Hamnet (KAZANAN)
Rose Byrne – If I Had Legs I'd Kick You
Kate Hudson – Song Sung Blue
Renate Reinsve – Sentimental Value
Emma Stone – Bugonia
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Michael B. Jordan – Sinners (KAZANAN)
Timothée Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
Ethan Hawke – Blue Moon
Wagner Moura – The Secret Agent
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Amy Madigan – Weapons (KAZANAN)
Elle Fanning – Sentimental Value
Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
Wunmi Mosaku – Sinners
Teyana Taylor – One Battle After Another
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Sean Penn – One Battle After Another (KAZANAN)
Benicio del Toro – One Battle After Another
Jacob Elordi – Frankenstein
Delroy Lindo – Sinners
Stellan Skarsgård – Sentimental Value
EN İYİ YÖNETMEN
Paul Thomas Anderson – One Battle After Another (KAZANAN)
Ryan Coogler – Sinners
Josh Safdie – Marty Supreme
Joachim Trier – Sentimental Value
Chloé Zhao – Hamnet
EN İYİ ANİMASYON FİLMİ
KPop Demon Hunters (KAZANAN)
Arco
Elio
Little Amélie or the Character of Rain
Zootopia 2
EN İYİ ULUSLARARASI FİLM
Sentimental Value (KAZANAN)
It Was Just an Accident
Sirât
The Secret Agent
The Voice of Hind Rajab
EN İYİ BELGESEL
Mr Nobody Against Putin (KAZANAN)
Come See Me in the Good Light
Cutting Through the Rocks
The Alabama Solution
The Perfect Neighbor
EN İYİ ÖZGÜN SENARYO
Sinners – Ryan Coogler (KAZANAN)
Blue Moon – Robert Kaplow
It Was Just an Accident – Jafar Panahi
Marty Supreme – Ronald Bronstein ve Josh Safdie
Sentimental Value – Eskil Vogt ve Joachim Trier
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
One Battle After Another – Paul Thomas Anderson (KAZANAN)
Bugonia – Will Tracy
Frankenstein – Guillermo del Toro
Hamnet – Chloé Zhao ve Maggie O’Farrell
Train Dreams – Clint Bentley ve Greg Kwedar
EN İYİ ÖZGÜN ŞARKI
Golden – KPop Demon Hunters (KAZANAN)
Dear Me – Diane Warren: Relentless
I Lied to You – Sinners
Sweet Dreams of Joy – Viva Verdi!
Train Dreams – Train Dreams
EN İYİ ÖZGÜN MÜZİK
Sinners – Ludwig Göransson (KAZANAN)
Bugonia – Jerskin Fendrix
Frankenstein – Alexandre Desplat
Hamnet – Max Richter
One Battle After Another – Jonny Greenwood
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ
Sinners – Autumn Durald Arkapaw (KAZANAN)
Frankenstein – Dan Laustsen
Marty Supreme – Darius Khondji
One Battle After Another – Michael Bauman
Train Dreams – Adolpho Veloso
EN İYİ KURGU
One Battle After Another – Andy Jurgensen (KAZANAN)
F1 – Stephen Mirrione
Marty Supreme – Ronald Bronstein ve Josh Safdie
Sentimental Value – Olivier Bugge Coutté
Sinners – Michael P. Shawver
EN İYİ SES
F1 (KAZANAN)
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Sirât
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
Avatar: Fire and Ash (KAZANAN)
F1
Jurassic World Rebirth
Sinners
The Lost Bus
EN İYİ YAPIM TASARIMI
Frankenstein (KAZANAN)
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
EN İYİ OYUNCU KADROSU SEÇİMİ
One Battle After Another (KAZANAN)
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
The Secret Agent
EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ TASARIMI
Frankenstein (KAZANAN)
Kokuho
Sinners
The Smashing Machine
The Ugly Stepsister
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
Frankenstein (KAZANAN)
Avatar: Fire and Ash
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
EN İYİ ANİMASYON KISA FİLM
The Girl Who Cried Pearls (KAZANAN)
Butterfly
Forevergreen
Retirement Plan
The Three Sisters
EN İYİ KISA FİLM
The Singers (KAZANAN)
Two People Exchanging Saliva (KAZANAN)
A Friend of Dorothy
Butcher’s Stain
Jane Austen’s Period Drama
EN İYİ KISA BELGESEL
All the Empty Rooms (KAZANAN)
Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: Were and Are Gone
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness