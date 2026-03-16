        98. Oscar Ödülleri'ne One Battle After Another damgası

        Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen 2026 Oscar (Akademi) Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Geceye 6 ödülle One Battle After Another damga vururken, oyunculuk kategorilerinin en büyük ödüllerini Hamnet filmindeki performansıyla Jessie Buckley ve Sinners filmindeki rolüyle Michael B. Jordan kazandı

        Giriş: 16.03.2026 - 07:23 Güncelleme:
        Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan 98. Akademi Ödülleri sahiplerini buldu.

        Conan O’Brien, ikinci kez Oscar töreninin sunuculuğunu üstlenerek Los Angeles’taki Dolby Theatre sahnesine çıktı. O’Brien açılış bölümünde, aday oyuncu Amy Madigan’ın Weapons filmindeki karakteri 'Gladys' kılığına girerek aday filmlere gönderme yapan bir skeç yaptı.

        Törenin başında anma programı gerçekleşti. Barbra Streisand, Robert Redford ile geçirdiği zamanları anlattı ve ona “The Way We Were” şarkısından bir bölüm söyledi; Billy Crystal, 14 Aralık’ta Los Angeles’taki evlerinde ölü bulunan yönetmen Rob Reiner ve Reiner’in eşi Michelle’e yapılan bir anmayı sundu. Rachel McAdams ise Diane Keaton’ı onurlandırdı. Ancak bu duygusal anların ardından Jimmy Kimmel, belgesel ödüllerini vermek üzere sahneye çıktı ve CBS News ile Trump/Amazon’u hedef alan espriler yaptı.

        98. Akademi Ödülleri’nde (Oscar) Paul Thomas Anderson’ın yönettiği One Battle After Another (Savaş Üstüne Savaş) en iyi film ve en iyi yönetmen dahil 6 ödül kazanarak geceye damga vurdu. Paul Thomas Anderson böylelikle 30 yıllık kariyerinde ilk Oscar'ını almış oldu.

        Film ayrıca uyarlama senaryo, yardımcı erkek oyuncu (Sean Penn), kurgu ve oyuncu seçimi dallarında da ödül aldı. Oyuncu kadrosu seçimi kategorisi bu yıl ilk kez Oscar kapsamında verildi.

        Gecenin dikkat çeken yapımlarından biri de 16 adaylıkla rekor kıran Sinners oldu. Film, en iyi erkek oyuncu ödülünü Michael B. Jordan’a kazandırırken Ryan Coogler’a da en iyi özgün senaryo ödülünü getirdi. Yapım ayrıca görüntü yönetimi ve müzik dallarında da ödül kazandı.

        Sinners’ın görüntü yönetmeni Autumn Durald Arkapaw, bu kategoride Oscar kazanan ilk kadın olarak tarihe geçti.

        En iyi kadın oyuncu ödülü Hamnet filmindeki performansıyla Jessie Buckley’e verilirken, yardımcı kadın oyuncu ödülünü Weapons filmindeki rolüyle Amy Madigan kazandı.

        Javier Bardem, “Savaşa hayır ve özgür Filistin” dedi. Ardından en iyi uluslararası film ödülünü Sentimental Value’ya takdim etti.

        Güney Kore yapımı müzikal fantastik animasyon KPop Demon Hunters, en iyi animasyon filmi ve en iyi özgün şarkı dallarında iki Oscar kazandı.

        Frankenstein filmi ise sanat yönetimi, kostüm tasarımı ile makyaj ve saç tasarımı dallarında üç ödülün sahibi oldu.

        İşte 98. Oscar Ödülleri'ni kazananlar...

        EN İYİ FİLM

        One Battle After Another (KAZANAN)
        Bugonia
        Frankenstein
        F1
        Hamnet
        Marty Supreme
        The Secret Agent
        Sentimental Value
        Sinners
        Train Dreams

        EN İYİ KADIN OYUNCU

        Jessie Buckley – Hamnet (KAZANAN)
        Rose Byrne – If I Had Legs I'd Kick You
        Kate Hudson – Song Sung Blue
        Renate Reinsve – Sentimental Value
        Emma Stone – Bugonia

        EN İYİ ERKEK OYUNCU

        Michael B. Jordan – Sinners (KAZANAN)
        Timothée Chalamet – Marty Supreme
        Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
        Ethan Hawke – Blue Moon
        Wagner Moura – The Secret Agent

        EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

        Amy Madigan – Weapons (KAZANAN)
        Elle Fanning – Sentimental Value
        Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
        Wunmi Mosaku – Sinners
        Teyana Taylor – One Battle After Another

        EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

        Sean Penn – One Battle After Another (KAZANAN)
        Benicio del Toro – One Battle After Another
        Jacob Elordi – Frankenstein
        Delroy Lindo – Sinners
        Stellan Skarsgård – Sentimental Value

        EN İYİ YÖNETMEN

        Paul Thomas Anderson – One Battle After Another (KAZANAN)
        Ryan Coogler – Sinners
        Josh Safdie – Marty Supreme
        Joachim Trier – Sentimental Value
        Chloé Zhao – Hamnet

        EN İYİ ANİMASYON FİLMİ

        KPop Demon Hunters (KAZANAN)
        Arco
        Elio
        Little Amélie or the Character of Rain
        Zootopia 2

        EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

        Sentimental Value (KAZANAN)
        It Was Just an Accident
        Sirât
        The Secret Agent
        The Voice of Hind Rajab

        EN İYİ BELGESEL

        Mr Nobody Against Putin (KAZANAN)
        Come See Me in the Good Light
        Cutting Through the Rocks
        The Alabama Solution
        The Perfect Neighbor

        EN İYİ ÖZGÜN SENARYO

        Sinners – Ryan Coogler (KAZANAN)
        Blue Moon – Robert Kaplow
        It Was Just an Accident – Jafar Panahi
        Marty Supreme – Ronald Bronstein ve Josh Safdie
        Sentimental Value – Eskil Vogt ve Joachim Trier

        EN İYİ UYARLAMA SENARYO

        One Battle After Another – Paul Thomas Anderson (KAZANAN)
        Bugonia – Will Tracy
        Frankenstein – Guillermo del Toro
        Hamnet – Chloé Zhao ve Maggie O’Farrell
        Train Dreams – Clint Bentley ve Greg Kwedar

        EN İYİ ÖZGÜN ŞARKI

        Golden – KPop Demon Hunters (KAZANAN)
        Dear Me – Diane Warren: Relentless
        I Lied to You – Sinners
        Sweet Dreams of Joy – Viva Verdi!
        Train Dreams – Train Dreams

        EN İYİ ÖZGÜN MÜZİK

        Sinners – Ludwig Göransson (KAZANAN)
        Bugonia – Jerskin Fendrix
        Frankenstein – Alexandre Desplat
        Hamnet – Max Richter
        One Battle After Another – Jonny Greenwood

        EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

        Sinners – Autumn Durald Arkapaw (KAZANAN)
        Frankenstein – Dan Laustsen
        Marty Supreme – Darius Khondji
        One Battle After Another – Michael Bauman
        Train Dreams – Adolpho Veloso

        EN İYİ KURGU

        One Battle After Another – Andy Jurgensen (KAZANAN)
        F1 – Stephen Mirrione
        Marty Supreme – Ronald Bronstein ve Josh Safdie
        Sentimental Value – Olivier Bugge Coutté
        Sinners – Michael P. Shawver

        EN İYİ SES

        F1 (KAZANAN)
        Frankenstein
        One Battle After Another
        Sinners
        Sirât

        EN İYİ GÖRSEL EFEKT

        Avatar: Fire and Ash (KAZANAN)
        F1
        Jurassic World Rebirth
        Sinners
        The Lost Bus

        EN İYİ YAPIM TASARIMI

        Frankenstein (KAZANAN)
        Hamnet
        Marty Supreme
        One Battle After Another
        Sinners

        EN İYİ OYUNCU KADROSU SEÇİMİ

        One Battle After Another (KAZANAN)
        Hamnet
        Marty Supreme
        Sinners
        The Secret Agent

        EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ TASARIMI

        Frankenstein (KAZANAN)
        Kokuho
        Sinners
        The Smashing Machine
        The Ugly Stepsister

        EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

        Frankenstein (KAZANAN)
        Avatar: Fire and Ash
        Hamnet
        Marty Supreme
        Sinners

        EN İYİ ANİMASYON KISA FİLM

        The Girl Who Cried Pearls (KAZANAN)
        Butterfly
        Forevergreen
        Retirement Plan
        The Three Sisters

        EN İYİ KISA FİLM

        The Singers (KAZANAN)
        Two People Exchanging Saliva (KAZANAN)
        A Friend of Dorothy
        Butcher’s Stain
        Jane Austen’s Period Drama

        EN İYİ KISA BELGESEL
        All the Empty Rooms (KAZANAN)

        Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
        Children No More: Were and Are Gone
        The Devil Is Busy
        Perfectly a Strangeness

