Osmaniye'de, Yaverpaşa Mahallesi'nde bulunan yüksek gerilim hattının direğine çıkan iki işçi, bakım ve onarım çalışması yaptı.

GÖRENLER ŞAŞKINLIK YAŞADI

DHA'daki habere göre metrelerce yükseklikteki elektrik telleri üzerinde, güvenlik ekipmanlarıyla yürüyen işçileri görenler, şaşkınlık yaşadı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

İp cambazlarına taş çıkaran işçiler, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntüler, sanal medyada da ilgi gördü.