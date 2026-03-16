Berke Özer'in yeni sevgilisi Fransız model çıktı
Milli kaleci Berke Özer'in, gönlünü Fransız model Gloria Dinov'a kaptırdığı öğrenildi
Giriş: 16.03.2026 - 08:37
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Berke Özer, yeni bir aşka yelken açtı.Berke Özer
Milli kaleci, Fransız model Gloria Dinov ile birliktelik yaşıyor. Çiftin aşkı, Dinov'un sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile ortaya çıktı.Gloria Dinov
Gloria Dinov'un paylaştığı fotoğraflarda, Berke Özer'in dövmeleri dikkat çekti.
Çiftin, sosyal medya üzerinden takipleştiği de görüldü.
Öte yandan Berke Özer, daha önce yaptığı açıklamada, "Artık sakin, sessiz, şovsuz bir aşk istiyorum. Geleyim eve, mumlar yakılsın. Evlilik hayalim bu" demişti.
Berke Özer, 2024'te de Türk milli voleybolcu Zehra Güneş ile aşk yaşamıştı.Zehra Güneş
