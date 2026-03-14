        Haberler Dünya WSJ: İran'ın Suudi Arabistan'a yönelik saldırısında 5 ABD yakıt ikmal uçağı hasar gördü | Dış Haberler

        WSJ: İran'ın Suudi Arabistan'a yönelik saldırısında 5 ABD yakıt ikmal uçağı hasar gördü

        İran'ın, Suudi Arabistan'da bulunan Prens Sultan Hava Üssü'ne düzenlediği füze saldırılarında ABD Hava Kuvvetlerine ait 5 yakıt ikmal uçağının hasar gördüğü iddia edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 10:21 Güncelleme:
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"

        Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ismi açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, son günlerde İran'ın Prens Sultan Hava Üssü'ne düzenlediği füze saldırılarında ABD'ye ait 5 yakıt ikmal uçağı yerdeyken vuruldu.

        Saldırılarda can kaybı yaşanmadığını aktaran yetkililer, uçakların tamamen imha edilmediğini ancak hasar gördüğünü ve onarım çalışmalarının sürdüğünü öne sürdü.

        Haberde, söz konusu gelişmenin ardından, ABD Hava Kuvvetlerine ait hasar gören ya da imha edilen yakıt ikmal uçağı sayısının yediye yükseldiği ileri sürüldü.

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, İran'a yönelik operasyon kapsamında görev yapan iki KC-135 yakıt ikmal uçağından birinin Irak'ın batısında düştüğü ve uçakta bulunan 6 mürettebatın hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

