Fenerbahçe'nin Süper Lig'de namağlup serisi bitti: 17 hafta sonra gol atamadı!
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak bu sezon ilk yenilgisini yaşadı. Sarı-lacivertliler 67 yıl sonra rakibine karşı kaybederken ligde ise 17 hafta sonra gol atamadı.
Sezona Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayan ve eylül ayı itibarıyla Domenico Tedesco yönetiminde devam eden Fenerbahçe, 25 haftalık süreci yenilgisiz kapattı. Kanarya, bu süreci 16 galibiyet, 9 beraberlikle geçti.
Ligin 20. haftasında konuk olduğu Kocaelispor'u mağlup ederek 20 yıl sonra ilk 20 haftayı yenilgisiz kapatan sarı-lacivertliler, 2025-2026 sezonu itibarıyla bu rekorunu geliştirdi. Tedesco'nun öğrencileri ilk mağlubiyetini kırmızı-siyahlılar karşısında alarak bu ünvanını kalan haftalara taşıyamadı.
17 HAFTA SONRA GOL ATAMADI
Bu sezon ilk yenilgisini alan sarı-lacivertliler, üst üste 17 maçta fileleri havalandırırken bugün hücum oyuncuları sessiz kaldı. Fenerbahçe, ligin yarısında Göztepe ve Samsunspor deplasmanlarında gol atamazken, bu durumu 3. kez yaşadı.
Deplasmanda Trabzonspor ile birlikte en fazla puan (29 puan) toplayan takım olan Fenerbahçe, dış sahada oynadığı 14. maçta mağlubiyet aldı.
Deplasmanda oynadığı maçlarda 30 golü olan sarı-lacivertlilerin kalesinde gördüğü gol sayısı 15’e çıktı.
KARAGÜMRÜK'E 67 YIL SONRA MAĞLUP!
Karagümrük, aldığı bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe'yi 12 Kasım 1959'dan sonra ilk kez mağlup etti. Kırmızı-siyahlılar, rekabette oynanan 18. maçta 2. galibiyetini elde etti.
Öte yandan Fenerbahçe'nin Karagümrük'e karşı 5 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.