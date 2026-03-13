        Haberler Dünya İddia: ABD 2500 deniz piyadesi gönderecek | Dış Haberler

        İddia: ABD 2500 deniz piyadesi gönderecek

        ABD'nin Orta Doğu'ya 2 bin 500 kadar Deniz Piyadesinden oluşan bir keşif birliği göndereceği öne sürüldü.

        Giriş: 13.03.2026 - 19:07 Güncelleme:
        İddia: ABD 2500 deniz piyadesi gönderecek

        ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Orta Doğu’ya 2 bin 500 kadar Deniz Piyadesinden oluşan bir keşif birliği göndereceği öne sürüldü.

        Wall Street Journal’a (WSJ) bilgi veren iki ABD yetkilisine göre, ABD Orta Doğu’da asker sayısını artırıyor.

        Söz konusu iki yetkili, İran'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik saldırılarını artırmasıyla birlikte ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Orta Doğu'ya bir Deniz Piyade keşif birliği gönderilmesini onayladığını ileri sürdü.

        Talebin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) geldiğini belirten yetkililer, Deniz Piyade Birliğinin yaklaşık 2 bin 500 askerden oluştuğu bilgisini aktardı.

        Pentagon sözcüsünün bu iddia hakkında yorum yapmaktan kaçındığı aktarılırken, bu hamlenin, Hürmüz Boğazı'nın kapatılarak küresel ekonominin aksaması, benzin fiyatlarının yükselmesi ve Başkan Donald Trump için büyük bir siyasi zorluk oluşturmasıyla aynı zamana denk geldiğine vurgu yapıldı.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

