Son dakika: İran'da miting alanında patlama
İran devlet televizyonu, başkent Tahran'daki Kudüs mitingi alanında patlama olduğunu bildirdi.
Giriş: 13.03.2026 - 11:59 Güncelleme:
İran devlet televizyonu, başkent Tahran'da düzenlenen ve İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in halka yoğun katılım göstermesi için çağrı yaptığı "Kudüs mitingi" alanında patlama yaşandığını bildirdi.
Patlama haberinden yaklaşık yarım saat önce İsrail, Kudüs mitinginin başladığı yeri içine alan 3 bölgenin boşaltılması tehdidinde bulunarak buralara saldırılar düzenleyeceğini duyurmuştu.
Ayrıntılar geliyor...
