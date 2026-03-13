Canlı
        Haberler Dünya Son dakika: İran'da miting alanında patlama | Dış Haberler

        Son dakika: İran'da miting alanında patlama

        İran devlet televizyonu, başkent Tahran'daki Kudüs mitingi alanında patlama olduğunu bildirdi.

        Giriş: 13.03.2026 - 11:59 Güncelleme:
        İran'da miting alanında patlama

        İran devlet televizyonu, başkent Tahran'da düzenlenen ve İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in halka yoğun katılım göstermesi için çağrı yaptığı "Kudüs mitingi" alanında patlama yaşandığını bildirdi.

        Patlama haberinden yaklaşık yarım saat önce İsrail, Kudüs mitinginin başladığı yeri içine alan 3 bölgenin boşaltılması tehdidinde bulunarak buralara saldırılar düzenleyeceğini duyurmuştu.

        Ayrıntılar geliyor...

        Muskat'ta İstiklal Marşı anıldı

        Muskat'ta Türkiye'nin bağımsızlık ruhu sınırları aştı

