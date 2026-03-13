Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet! İşte Tedesco'nun Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 26. haftanın açılış maçında bu akşam lig sonuncusu Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e düşürmek istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco zorlu mücadele öncesi sahaya süreceği kadryo belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında bu akşam deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Ligde Kasımpaşa ve Antalyaspor müsabakalarındaki puan kayıplarının ardından son dakika golüyle Samsunspor'u geçerek morallenen sarı-lacivertli ekip, Fatih Karagümrük'ü yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki namağlup Fenerbahçe, haftaya 57 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada giriyor.
Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan müsabakayı, sarı-lacivertliler 2-1 kazandı.
F.BAHÇE'DE 6 EKSİK
Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı öncesinde 6 eksik oyuncu bulunuyor.
Tedavilerine devam edilen Edson Alvarez, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo ile kart cezalısı Ederson, bu akşamki müsabakada görev yapamayacak.
5 İSİM SINIRDA
Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi ve Kerem Aktürkoğlu, kart görmesi durumunda sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşecek.
LİGDE 18. RANDEVU
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacak Fenerbahçe, rakibiyle 18. puan mücadelesine çıkacak.
Ligde iki takımın karşı karşıya geldiği 17 maçta Fenerbahçe, 12 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Fatih Karagümrük, sarı-lacivertliler karşısında 1 kez galibiyete uzanan taraf oldu.
Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 30 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 19 gol gördü.
İLK MAÇI KARAGÜMRÜK KAZANDI
İki takım arasında oynanan 17 karşılaşmada Fatih Karagümrük 1 kez galip gelirken bu müsabaka, iki takım arasındaki ilk Süper Lig maçı olma özelliği taşıyor.
Mithatpaşa Stadı'nda 12 Kasım 1959'da oynanan maçı kırmızı-siyahlı ekip 2-0 kazanırken bu karşılaşmanın ardından oynanan 16 mücadelede Fenerbahçe kaybetmedi.
9 Eylül 1959'da oynanması gereken müsabaka, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi birinci turunda Macaristan'ın Csepel ekibiyle eleme maçı olması sebebiyle ertelenip 12 Kasım'da oynandı.
F.BAHÇE 8 MAÇI 2-1'LİK SKORLA KAZANDI
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında en farklı galibiyetlerini 2-0, 3-1 ve 4-2'lik skorlarla elde etti.
Fatih Karagümrük, sarı-lacivertli rakibine karşı aldığı tek galibiyeti 2-0'lık sonuçla kazandı.
İki takım arasında oynanan maçlarda sarı-lacivertli ekip, 8 kez sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken iki ekibin en gollü mücadelesi, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında oynandı. Fenerbahçe'nin sahasında oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, uzatma dakikalarında bulduğu golle 5-4 kazandı.
FATİH KARAGÜMRÜK MUHTEMEL 11'İ