Bilim insanları ilk kez görüntüledi! Gök gürültülü fırtınalarda ağaç yapraklarının uçları gizemli bir mavi ışıkla parlıyor!
Gök gürültülü fırtınalar sırasında doğada düşündüğümüzden çok daha fazlası yaşanıyor olabilir. Bilim insanları, ağaç yapraklarının uçlarının fırtına sırasında kısa süreliğine mavi bir ışıltıyla parladığını ilk kez görüntüledi. Peki bu gizemli elektrik olayı nasıl oluşuyor?
Yıldırımların gökyüzünü aydınlattığı fırtınalarda ağaçlar da sessiz bir elektrik gösterisinin parçası olabilir. Yeni bir araştırma, yaprak uçlarında oluşan görünmez elektrik boşalmalarının mavi bir ışık yaydığını ortaya koydu. Detaylar haberimizin devamında…
FIRTINALARIN GİZLİ ELEKTRİK OYUNU
Gök gürültülü fırtınalar yalnızca yıldırım ve şimşeklerden ibaret değil. Bilim insanları, bu fırtınaların ağaçların üzerinde gözle görülmesi neredeyse imkânsız olan bir elektriksel ışık gösterisi yaratabileceğini ortaya koydu. Yeni bir araştırma, yaprak uçlarının fırtınalar sırasında kısa süreliğine mavi bir ışıltıyla parlayabildiğini gösteriyor.
YAPRAK UÇLARINDA ORTAYA ÇIKAN “KORONA” DEŞARJI
2024 yılında ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde gerçekleşen bir gök gürültülü fırtına sırasında bilim insanları dikkat çekici bir olayı kaydetti. Araştırmacılar, ağaç yapraklarının uçlarında “korona deşarjı” olarak bilinen zayıf elektrik akımlarını tespit etti.
Korona deşarjı, yüksek elektrik alanının etkisiyle havanın iyonlaşması sonucu oluşan bir elektriksel parıltı. Normalde insan gözüyle fark edilmesi oldukça zor olan bu olay, ultraviyole ışığa duyarlı kameralar sayesinde kaydedilebildi.
Bilim insanları, fırtına bulutlarının taşıdığı elektrik yükünün yerde zıt bir yük oluşturduğunu belirtiyor. Bu yük ise en yüksek noktaya doğru hareket ederek ağaçların yaprak uçlarında yoğunlaşıyor ve burada kısa süreli elektrik boşalmaları meydana geliyor.
AĞAÇLAR İÇİN GÖRÜNMEZ TEHLİKE
Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri ise bu elektrik boşalmalarının ağaçlara zarar verebilme ihtimali. Yaprak uçlarında oluşan korona deşarjlarının bazen yaprakların uç kısımlarını yakabildiği ve hücresel yapıya zarar verebildiği düşünülüyor.
Kaynak: Anthropic / Yapay Zeka ile yapılmıştır
Bilim insanlarına göre fırtınalar sırasında ağaçların tepe kısmında yüzlerce hatta binlerce küçük elektrik boşalması meydana geliyor olabilir. Tek bir olay ciddi bir zarar vermese de, sık tekrarlanan fırtınalar zaman içinde bitkiler üzerinde etkili olabilir.
MOBİL LABORATUVARLA FIRTINA TAKİBİ
Bu nadir doğa olayını görüntülemek için araştırma ekibi oldukça ilginç bir yöntem kullandı. 2013 model bir minibüs, adeta hareketli bir meteoroloji laboratuvarına dönüştürüldü. Araçta elektrik alan sensörleri, lazer ölçüm cihazları ve ultraviyole kameralar yer aldı.
BİN ATEŞ BÖCEĞİ GİBİ PARLAYAN AĞAÇLAR
Bilim insanlarına göre insanlar ultraviyole ışığı görebilseydi, gök gürültülü fırtınalar sırasında ağaç tepelerinde büyüleyici bir ışık gösterisi izlenebilirdi. Araştırmacılar bu görüntünün, “binlerce ateş böceğinin ağaçların üzerinde aynı anda parlamasına” benzeyeceğini söylüyor.
Araştırma ekibi şimdi bu gizemli elektrik olayının orman ekosistemleri üzerindeki uzun vadeli etkilerini incelemeyi planlıyor.
Kaynak: Popular Science