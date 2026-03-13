Bilim insanları ilk kez görüntüledi! Gök gürültülü fırtınalarda ağaç yapraklarının uçları gizemli bir mavi ışıkla parlıyor!

FIRTINALARIN GİZLİ ELEKTRİK OYUNU

Gök gürültülü fırtınalar yalnızca yıldırım ve şimşeklerden ibaret değil. Bilim insanları, bu fırtınaların ağaçların üzerinde gözle görülmesi neredeyse imkânsız olan bir elektriksel ışık gösterisi yaratabileceğini ortaya koydu. Yeni bir araştırma, yaprak uçlarının fırtınalar sırasında kısa süreliğine mavi bir ışıltıyla parlayabildiğini gösteriyor.