ABD Başkanı Trump: Küba ile istediğim her şeyi yapabilirim

ABD Başkanı Donald Trump Küba'ya yönelik söylemini sertleştirerek, "bir şekilde Küba'yı alma onuruna sahip olmayı" beklediğini ve komşu ülke konusunda istediği her şeyi yapabileceğini söyledi.

Bu açıklamalar, Küba ile ABD'nin uzun süredir gergin olan ilişkilerini iyileştirmeyi amaçlayan görüşmelere başlamış olmasına rağmen geldi. İki ülke arasındaki ilişkiler, Fidel Castro'nun ABD'nin yakın müttefiklerinden birini devirerek iktidara geldiği 1959'dan bu yana geçen 67 yılın en gerilimli dönemlerinden birini yaşıyor.

"SANIRIM KÜBA'YI ALMA ONURUNA SAHİP OLACAĞIM"

Trump, ada ülkesinin ABD'nin Venezuela lideri Nicolas Maduro'ya yönelik operasyonunun ardından uyguladığı petrol ablukasıyla daha da ağırlaşan eşi görülmemiş bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğu bir dönemde gazetecilere şöyle konuştu:

"Sanırım Küba'yı devralma onuruna sahip olacağım. Bu büyük bir onur. Bir şekilde Küba'yı devralmak."

Oval Ofis'te bir imza töreni sırasında konuşan Trump sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani, ister onu özgürleştireyim ister alayım. Doğrusunu söylemek gerekirse onunla istediğim her şeyi yapabileceğimi düşünüyorum."

NYT: KÜBA DEVLET BAŞKANININ GÖREVDEN ALINMASI TEMEL HEDEF

Trump'ın açıklamalarının ardından The New York Times gazetesi, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'in görevden alınmasının ABD'nin yürütülen görüşmelerdeki temel hedeflerinden biri olduğunu yazdı. Görüşmelere yakın dört kaynağa dayandırılan habere göre ABD tarafı, Kübalı müzakerecilere Diaz-Canel'in gitmesi gerektiği mesajını verdi, ancak sonraki adımları Küba'ya bıraktı.

Küba ise geleneksel olarak iç işlerine herhangi bir müdahaleyi reddediyor ve bu tür önerileri anlaşmalar için "kırmızı çizgi" olarak görüyor.

SIRADAKİ HEDEFİ KÜBA MI?

Ancak Trump, Maduro'ya düzenlediği operasyon ve İsrail ile birlikte İran'a yönelik saldırılara katılmasının ardından Küba'nın "sıradaki" olabileceğini açıkça dile getirdi. Ayrıca Küba'ya yönelik baskıyı artırarak Venezuela'dan gelen tüm petrol sevkiyatlarını durdurdu ve Küba'ya petrol satan ülkelere gümrük vergisi uygulamakla tehdit etti.

Bu adımların ardından Küba, üç aydır petrol sevkiyatı alamıyor ve bu nedenle ağır enerji kısıtlamalarına gidildiğini açıkladı. Uzun süreli elektrik kesintileri yaşanırken, ülke ekonomisinin büyük bölümü durma noktasına geldi. Pazartesi günü Küba'nın elektrik şebekesi tamamen çöktü ve 10 milyonluk ülke elektriksiz kaldı.

Trump, pazar günü Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada ise, "Küba ile konuşuyoruz ama Küba'dan önce İran'la ilgileneceğiz" dedi.