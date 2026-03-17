İran Dışişleri Bakanı Arakçi tepki gösterdi: Tahran Washington ile iletişimde mi?

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, batı medyasında yer alan, son günlerde Tahran yönetiminin ABD'yle doğrudan temas halinde olduğu yönündeki iddialara tepki gösterdi.

Arakçi, sosyal medya platformu X'ten konuya ilişkin açıklama yaptı.

"SON İLETİŞİM SALDIRILARDAN ÖNCE OLDU"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la son iletişimin ABD-İsrail saldırılarından önce gerçekleştiğini belirten Arakçi, "Bunun aksine ortaya atılan her türlü iddia, yalnızca petrol tüccarlarını ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir." ifadelerini kullandı.

AXIOS İDDİA ETMİŞTİ

ABD merkezli Axios internet sitesi, ismi açıklanmayan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile Trump'ın Temsilcisi Witkoff'un doğrudan iletişim halinde olduğunu öne sürmüştü.

Haberde Arakçi'nin, Witkoff ile doğrudan iletişim halinde olduğu ve savaşı sona erdirmeye odaklanan mesajlar gönderdiği iddia edilmişti.

İletişim kurmaya çalışan tarafın Arakçi olduğunu ileri süren ABD'li yetkili, ancak ABD'nin İran ile "konuşmadığını" ileri sürmüştü.

Haberde, başka bir ABD'li yetkilinin İran'ın barış anlaşmasının parçası olarak "tazminat" talebini reddettiğini aktardığı öne sürüldü. Aynı yetkilinin Trump'ın İran'ın dünyanın geri kalanıyla bütünleşmesine ve petrolünden gelir elde etmesine izin verecek bir anlaşmaya açık olduğunu söylediği iddia edildi.