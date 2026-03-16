Pezeşkiyan: İran zorbalara teslim olmayacak

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesine saldırı düzenlenmeyeceğinden emin olana kadar saldırıların durmasını konuşmanın anlamsız olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile dün yaptığı telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin açıklamada bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Macron ile görüşmesinde ülkesinin bu savaşı başlatmadığını belirterek, "Saldırılara karşı savunma, hepimizin bildiği doğal bir haktır. Topraklarımıza bir daha saldırı olmayacağından emin olmadığımız sürece saldırının durmasını konuşmak anlamsızdır." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bölgedeki ABD üslerinin komşularımızla ilişkilerimizi bozma amacıyla İran'a karşı kullanılmasına son verilmelidir.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları görmezden gelinerek bölgede barış ve istikrar sağlanamaz. İran zorbalara teslim olmayacak."

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, uluslararası toplumun ABD ve İsrail saldırılarını kınamasını ve “saldırganları uluslararası hukuka saygı duymaya ikna etmesini” beklediklerini vurgulayarak “Doğru olmayan bilgilere dayanarak ve bir ülkeyi ele geçirmek amacıyla savaş başlatmak, 21. yüzyılda Orta Çağ'dan kalma bir eylemdir." dedi.

*Fotoğraf: AA, temsilidir