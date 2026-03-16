        Haberler Dünya "Birçok ülke yolda olduklarını söyledi" | Dış Haberler

        "Birçok ülke yolda olduklarını söyledi"

        Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin sağlanması için diğer ülkelere çağrıda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Birçok ülke bana, yolda olduklarını söyledi. Bazıları bu konuda çok istekli, bazıları değil." ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, İran'ın "kağıttan kaplan" olduğunu dile getirdi.

        Giriş: 16.03.2026 - 19:58
        Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin sağlanması için diğer ülkelere çağrıda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Birçok ülke bana, yolda olduklarını söyledi. Bazıları bu konuda çok istekli, bazıları değil." ifadelerini kullandı.

        Donald Trump, basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        ABD Başkanı, "Biliyorum, gerekirse onları koruyacağız. Ama eğer yardıma ihtiyacımız olursa, onlar bizim için orada olmayacaklar. Bunu uzun zamandır biliyorum. Tıpkı boğazın bir silah olarak kullanılacağını bildiğim gibi. Bütün bunları çok uzun zaman önce tahmin etmiştim." diye konuştu.

        Trump, pazar günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile konuştuğunu belirterek, "Macron'un yardım edeceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        İngiltere'den ise memnun olmadığını söyleyen ABD Başkanı, "Onlar belki dahil olabilir." ifadesini kullandı.

        İran'a dair konuşan Trump, "Hedef alınıp alınmamanızın bir önemi olmadığını söylüyorum çünkü karşı karşıya olduğumuz şey kağıttan bir kaplan. İki hafta önce kağıttan bir kaplan değildi. Şimdi ise kağıttan bir kaplan." dedi.

        Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini söylerken, ABD'li yetkililerin İran tarafı ile iletişimde olduğunu işaret etti. ABD Başkanı, "İran'ın hazır olup olmadığını bilmiyorum." diye konuştu.

        ABD Başkanı, İran'ın yeni lideri olarak seçilen Mücteba Hamaney'e değinerek "Bazıları yaralandığını bazıları ise öldüğünü söylüyor. " şeklinde konuştu.

        Trump ayrıca, İsrail'in nükleer silah kullanmayacağını dile getirdi.

