Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.954,21 %-1,06
        DOLAR 44,1853 %-0,02
        EURO 50,7676 %0,55
        GRAM ALTIN 7.137,89 %0,03
        FAİZ 40,39 %1,43
        GÜMÜŞ GRAM 113,09 %-1,31
        BITCOIN 73.801,00 %2,87
        GBP/TRY 58,7316 %0,38
        EUR/USD 1,1480 %0,55
        BRENT 102,71 %-0,50
        ÇEYREK ALTIN 11.668,16 %0,01
        Haberler Ekonomi Emlak Emlakçının yerine yapay zeka - Emlak Haberleri

        Yapay zeka emlakçılığa başladı

        Florida'da bir ev sahibi, emlakçı yerine ChatGPT'den destek alarak satış sürecini yönetti. Fiyatlamadan tadilata, pazarlamadan sözleşme hazırlığına kadar birçok adımı yapay zekayla planlayan ev sahibi, bu yöntemle satıştan yaklaşık yüzde 3 daha fazla kazanç sağladığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2026 - 15:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yapay zeka emlakçılığa başladı

        ChatGPT, emlakçılığa da el attı... ABD'nin Florida eyaletinde Robert Levine isimli bir kişi, evini satarken emlakçıya başvurmak yerine yapay zekayı kullanmayı seçti.

        NBC'nin haberine göre; evini satmaya karar verdikten sonra tüm süreci ChatGPT ile yürüyen Levine, planlamadan, fiyat belirlemeye, pazarlamadan, evin tadilatına kadar her şeyi yapay zekaya sordu.

        Evdeki eşyaların ne zaman toplanacağına kadar ChatGPT'den destek aldığını söyleyen Levine, "Evdeki birkaç odanın boyanmasının daha yüksek getiri sağlayacağını önerdi ve evi ona göre tadilata soktuk" dedi. Yapay zeka asistanı, evin hangi gün ilana verileceği, hangi gün alıcıların eve kabul edileceklerini de anlattı.

        Son olarak satış sözleşmesini de yapay zekaya hazırlattığını söyleyen Robert Levine, bu sürecin sonunda sadece sözleşme kontrolü için bir avukattan hizmet aldığını ifade etti. Yeni taşınacakları ev için nakliye firması da öneren ChatGPT'nin bu süreçte kendilerine satıştan yaklaşık yüzde 3 kar sağladığını ve bu miktarın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Babasından izinsiz alıp, kuzenleriyle gezintiye çıktığı otomobil TIR'a çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

        Kaza, saat 13.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Gökçe köyünde yaşayan E.U., babası Recep Ulu'ya ait aracı izinsiz alıp, kuzenleriyle gezintiye çıktı. E.U.nun kontrolünü yitirdiği 51 ACY 788 plakalı otomobil, önündeki Veli Demirbaş yönetimindeki 32 AF...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        Kuşadası'nda ifadeler ortaya çıktı
        Kuşadası'nda ifadeler ortaya çıktı
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Onuachu tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Onuachu tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        GPS'siz konum bulan robotlar
        GPS'siz konum bulan robotlar
        "14 gün sonra sensiz kalacağımı bilmeden..."
        "14 gün sonra sensiz kalacağımı bilmeden..."
        İki esnafın kavgası feci bitti! Can kaybı ve yaralılar var!
        İki esnafın kavgası feci bitti! Can kaybı ve yaralılar var!
        3 bin yıllık antik kentte sürpriz mesaj: Kıskanan çatlasın
        3 bin yıllık antik kentte sürpriz mesaj: Kıskanan çatlasın
        Atan ve tutan zirveye taşıdı!
        Atan ve tutan zirveye taşıdı!
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Geceye damga vurdu
        Geceye damga vurdu
        Alevler içinde kaldı
        Alevler içinde kaldı