ChatGPT, emlakçılığa da el attı... ABD'nin Florida eyaletinde Robert Levine isimli bir kişi, evini satarken emlakçıya başvurmak yerine yapay zekayı kullanmayı seçti.

NBC'nin haberine göre; evini satmaya karar verdikten sonra tüm süreci ChatGPT ile yürüyen Levine, planlamadan, fiyat belirlemeye, pazarlamadan, evin tadilatına kadar her şeyi yapay zekaya sordu.

Evdeki eşyaların ne zaman toplanacağına kadar ChatGPT'den destek aldığını söyleyen Levine, "Evdeki birkaç odanın boyanmasının daha yüksek getiri sağlayacağını önerdi ve evi ona göre tadilata soktuk" dedi. Yapay zeka asistanı, evin hangi gün ilana verileceği, hangi gün alıcıların eve kabul edileceklerini de anlattı.

Son olarak satış sözleşmesini de yapay zekaya hazırlattığını söyleyen Robert Levine, bu sürecin sonunda sadece sözleşme kontrolü için bir avukattan hizmet aldığını ifade etti. Yeni taşınacakları ev için nakliye firması da öneren ChatGPT'nin bu süreçte kendilerine satıştan yaklaşık yüzde 3 kar sağladığını ve bu miktarın kendileri için önemli olduğunu söyledi.